Instagram est en train de tester des alertes de panne pour prévenir les utilisateurs

Il y a 4 heures

William Teixeira

Réagir



Vous l'avez vu ces derniers jours, les services de Facebook ont été instables avec une coupure qui a duré plus de 6 heures. Si le réseau social a pu prévenir de l'incident sur son compte Twitter, il n'en reste pas moins que beaucoup d'utilisateurs sont restés dans l'incompréhension. Le groupe de Mark Zukerberg souhaite modifier sa communication en ce qui concerne les pannes sur Instagram.

Un message d'alerte à venir

Les récents incidents qui ont touché Facebook, WhatsApp, Facebook Messenger et Instagram ont permis d'ouvrir les yeux à l'équipe de Mark Zuckerberg en ce qui concerne la communication autour d'une interruption temporaire de service.

Quand Instagram était en panne, l'utilisateur arrivait sur un fil d'actualité qu'il ne pouvait pas actualiser avec parfois un message d'erreur en bas de l'écran lui indiquant qu'il est impossible d'actualiser le fil.



Dans ce genre de situation, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qui se passe et pensent immédiatement que c'est un problème lié à leur connexion internet.

Le groupe Facebook souhaite changer cette mauvaise communication qui pourrait être plus précise !

Ce que veut aujourd'hui le réseau social, c'est vous informer en temps réel de la panne qui est actuellement en cours, vous allez prochainement retrouver un message avec un titre, une courte explication ainsi qu'une date et heure de dernière actualisation.

Dans un billet de blog, l'équipe Instagram informe ne pas vouloir vous afficher une notification sur toutes les pannes, mais sur celles qui sont les plus importantes comme celle qu'on a vécu lundi 4 octobre.

Nous testons une nouvelle fonctionnalité qui vous avertira dans votre flux d'activité lorsque nous rencontrons une panne ou un problème technique, et lorsqu'il sera résolu. Nous n'enverrons pas de notification chaque fois qu'il y aura une panne, mais lorsque nous verrons que les gens sont confus et cherchent des réponses, nous déterminerons si quelque chose comme ça pourrait aider à clarifier les choses.

Plus de détails sur un compte bloqué

De la nouveauté va également arriver du côté des utilisateurs qui sont temporairement ou définitivement interdits d'Instagram.

Le réseau social explique dans le même billet de blog revoir sa communication autour des raisons de la sanction.

Les utilisateurs vont bientôt avoir la mise en avant du contenu qui a provoqué l'intervention de l'équipe de modération avec quelques détails supplémentaires.

Ce qui est formidable, c'est qu'une procédure de contestation de modération va aussi être proposée. Quand un utilisateur demandera un nouvel examen, la demande sera revue par l'équipe de modération qui y prêtera à nouveau attention et analysera pour voir s'il n'y a pas eu une erreur.



Ces deux nouveautés seront testées dès demain aux États-Unis puis se déploieront après à l'international. L'objectif semble être prioritaire en interne chez Instagram, le réseau social souhaite appliquer cette nouvelle procédure d'alerte dès la prochaine panne de grande ampleur.

Télécharger l'app gratuite Instagram