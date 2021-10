Le MacBook Pro 16 pouces est en voie de disparition aux États-Unis

Julien Russo

Vous l'avez probablement lu dans les récentes rumeurs, Apple n'a pas fini de dévoiler toutes ses nouveautés matérielles avant les fêtes de fin d'année. Le géant californien serait actuellement en pleine préparation d'un nouvel Apple Event qui mettrait cette fois en avant... Les Mac. De nouveaux MacBook Pro devraient être commercialisés et ils auront tous la puce M1X ou M2 !

Le MacBook Pro 16 pouces devient difficile à trouver, le signe d'un renouvellement imminent ?

C'est une stratégie habituelle et bien connue des clients Apple, quelques semaines avant la commercialisation d'une nouvelle génération de produit, la firme de Cupertino en profite pour vider les stocks afin d'accueillir le nouveau modèle.

Cette tendance s'aperçoit sur les délais de livraison de l'Apple Store en ligne qui montent très vite, mais aussi sur l'indisponibilité dans les Apple Store physiques qui n'ont quasiment plus aucun stock !

Mark Gurman, le célèbre journaliste de Bloomberg a remarqué une curieuse coïncidence en ce qui concerne le MacBook Pro 16 pouces avec le processeur Intel. Quand on souhaite l'acheter aux États-Unis via Apple directement, les délais de livraison sur l'Apple Store sont particulièrement élevés et il est impossible de trouver le MacBook Pro dans les boutiques.



Ce qui est surprenant, c'est que toutes les rumeurs expliquent depuis plusieurs semaines que le MacBook Pro 16 pouces va connaître un énorme rafraîchissement avec l'arrivée de la puce M1X, un nouveau design ou encore le retour de plusieurs connectiques qui ont été retirés dans le passé (MagSafe, HDMI...).

Bien sûr, cette indisponibilité du MacBook Pro 16 pouces peut aussi être liée à la pénurie d'approvisionnement de plusieurs composants clés à la fabrication de l'ordinateur portable d'Apple.

Tim Cook avait prévenu lors des derniers résultats financiers qu'une période difficile allait arriver. Le CEO avait probablement longuement discuté avec ses fournisseurs avant de dévoiler cette mauvaise nouvelle qui allait provoquer des ruptures de stock et beaucoup de déception chez les investisseurs.



Reste à savoir maintenant si le MacBook Pro 16 pouces est difficile à trouver à cause de la pénurie qui impact sa production ou parce qu'un nouveau modèle va bientôt débarquer... On va très vite avoir la réponse. Un Apple Event serait prévu avant le début du mois prochain selon la majorité des rumeurs !



En ce qui concerne la disponibilité en France, le MacBook Pro 16 pouces avec processeur 6 cœurs à 2,6 GHz et 512 Go de stockage est disponible sous un délai de 3 à 4 semaines. Pour le modèle ayant le processeur 8 cœurs à 2,3 GHz et 1 To de stockage, l'attente est moins longue avec seulement 1 semaine.