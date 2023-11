Les MacBook Pro M3 de 16 pouces charge vite en USB-C à 140 W

Les tout nouveaux modèles de MacBook Pro 16 pouces, ceux équipés des M3 Pro et M3 Max d'Apple, sont capables de se recharger très rapidement à 140 W via un câble USB-C de 240 W, selon un document d'assistance mis à jour par la firme. Vous pensiez que c'était déjà le cas ? Oui et non, il y a une subtilité.

Une petite nouveauté sur les MacBook Pro M3

En effet, les MacBook Pro 16 pouces M1 et M2 sont capables de se charger rapidement à 140 W avec le câble USB-C vers MagSafe 3 fourni par Apple en raison, mais pas via le port USB-C qui n'offraient jusqu'à présent qu'une puissance maximale de 100 W.

Le MacBook Pro M3 de 16 pouces tout juste sorti peut se charger à 140 W via MagSafe ou via un port USB-C lorsqu'un adaptateur secteur d'au moins 140 W est associé à un câble 240 W, comme le câble USB-C 240 watts qu'Apple a commencé à vendre en septembre. Cette mise à jour ne s'applique qu'aux modèles de 16 pouces, car les modèles de 14 pouces sont livrés avec un chargeur de 96 W, ce que les ports USB-C étaient déjà en mesure de fournir pour les machines plus anciennes.



La possibilité de charger rapidement un MacBook Pro M3 de 16 pouces à 140 W via l'USB-C offre aux propriétaires de MacBook Pro un moyen de récupérer de l'autonomie en très peu de temps, même s'il convient de noter que les câbles de 240 W sont limités aux vitesses de transfert de données de l'USB 2.0.