Unleashed : la nouvelle keynote Apple aura lieu le 18 octobre #Mac

Il y a 1 heure (Màj il y a 40 min)

Corentin Ruffin

Voilà une bonne nouvelle ! Nous avons enfin la date de la nouvelle keynote d'Apple, puisque la firme de Cupertino vient d'envoyer les invitations pour un évènement du nom de "Unleashed". Ce sera donc le 18 octobre prochain que les nouveaux MacBook M1X devraient être présentés !

Bien sûr, nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle surprise de la Pomme, on pense notamment aux AirPods 3, qu'on pensait tous découvrir en septembre dernier.

Apple envoie les invitations pour l'évènement Unleashed

Apple Event 🔥 October 18 pic.twitter.com/tBbUhIEyvH — Ben Geskin (@BenGeskin) October 12, 2021

L'événement d'Apple du nom de Unleashed aura donc lieu donc le 18 octobre à 19 heures (heure française) de manière virtuelle à cause de la pandémie de COVID-19. L'événement sera diffusé en direct sur le site Internet d'Apple, sur la chaîne YouTube de la société et via l'application Apple TV sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Bien évidemment, nous la commenterons en direct et en français sur notre blog.



On devrait notamment MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec la puce Apple M1X et avec un nouveau design, notamment un écran Mini-LED, des bordures fines et probablement d'autres surprises. Espérons également qu'Apple se serve de cet évènement pour dévoiler la troisième version de ses écouteurs sans fil, les AirPods 3.



Certains imaginent même des surprises comme une présentation des Apple Glass ou du moins du casque AR/VR d’Apple.