Bose présente l'enceinte Bluetooth SoundLink Flex qui flotte sur l'eau !

Il y a 3 heures

Julien Russo

Toujours en quête d'une innovation qui fera la différence et qui permettra de vendre plus d'enceintes Bluetooth, la marque Bose vient de frapper un gros coup aujourd'hui en dévoilant sa nouvelle SoundLink Flex, une enceinte que vous pouvez emporter partout et avec des caractéristiques à faire pâlir la concurrence !

Une enceinte résistante à l'eau

Pour vos séjours en camping ou vos journées au bord de la piscine, une enceinte Buetooth est toujours la bienvenue. Elle vous offrira une meilleure qualité audio qu'une diffusion depuis un smartphone et vous proposera en plus une autonomie qui tiendra toute la journée !

Bose est l'une des entreprises qui se concentrent énormément sur le marché des enceintes Bluetooth, il faut dire que c'est un secteur qui rapporte beaucoup puisqu'avec nos smartphones, diffuser une musique ou le son d'un film/série est un jeu d'enfant.



Pour agrandir toujours plus sa part de marché, Bose vient de sortir une nouvelle enceinte baptisée "SoundLink Flex", comme son nom l'indique, vous pourrez l'emporter partout. L'avantage, c'est qu'elle est étanche à l'eau et à la poussière, Bose annonce qu'elle supporte la protection IP67.

Pour montrer à quel point l'étanchéité a été travaillée par l'équipe d'ingénieurs, le fabricant explique qu'il est possible de la tremper dans l'eau et même de la faire flotter, elle a été conçue pour ne pas couler.

Si vous prévoyez de l'emmener à la plage, ne vous souciez pas qu'elle s'abime à cause du sable, Bose à penser à ce type de problème en utilisant des matériaux résistants et étanches pour le transducteur et les radiateurs passifs situés sous la grille en acier.

La technologie PositionIQ

La SoundLink Flex embarque une technologie maison de Bose, celle-ci s'appelle "PositionIQ". Elle consiste à ajuster automatiquement l'orientation du son après une prise en compte de la position de l'enceinte. La direction du son ne sera pas la même quand l'enceinte sera sur le dos, debout ou couché.

Cette technique permet d'améliorer l'expérience utilisateur en vous apportant toujours des tonalités équilibrées et complètes, ça a été l'une des priorités lors de la conception de l'enceinte Bluetooth.

L'autonomie

L'objectif de Bose a été de proposer une autonomie correcte et confortable, même si celle-ci reste tout de même proche de ce qui se fait chez les enceintes concurrentes.

Officiellement, le fabricant annonce que l'enceinte SoundLink Flex possède une autonomie de 12 heures avec une seule charge, bien sûr l'autonomie varie en fonction de la puissance du son. Cette statistique concerne une utilisation "normale" et pas 12 heures de lecture avec le volume au maximum.

Créer une chaine d'enceinte Bose en la jumelant avec une autre

Après-midi entre amis pour une randonnée en pleine nature ? Vous vous rendez compte que votre ami a aussi ramené son enceinte Bose, bonne nouvelle, vous allez pouvoir jumeler vos enceintes Bluetooth pour doubler le volume maximum.

Un petit écosystème a été créé par Bose pour permettre à plusieurs propriétaires d'enceintes Bluetooth de s'associer ensemble pour profiter de leurs musiques préférées.



Le fabricant explique aussi que le système de jumelage de la SoundLink Flex fonctionne aussi avec une enceinte connectée Bose ou encore une barre de son !

Vous pouvez même profiter d’un peu des deux : l’enceinte SoundLink Flex se connecte aussi aux barres de son intelligentes Bose pour vous permettre de rester à l’affût sur la partie sportive pendant que vous êtes loin du téléviseur.

Pour le moment, l'enceinte SoundLink Flex est disponible dès demain aux États-Unis et au Canada, le lancement en Europe devrait suivre dans les prochaines semaines. Bose compte bien ne pas rater les fêtes de fin d'année où ce genre de produit rencontre beaucoup de succès !

L'enceinte Bluetooth SoundLink Flex sera disponible au tarif de 179$ en couleurs noire, blanc nuage ou bleu grisé.