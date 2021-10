La meilleure autonomie ? Vous la trouverez sur l'iPhone 13 Pro Max !

Avant la commercialisation des iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, beaucoup de consommateurs craignaient que l'écran ProMotion en 120 Hz soit un énorme point faible pour l'autonomie globale de l'iPhone. Finalement, l'écran est un atout puisque Apple a intégré un mode adaptatif capable d'afficher des fréquences de 10 à 120 Hz. Résultat, les iPhone 13 Pro et Pro Max gèrent à la perfection l'autonomie et même mieux que les smartphones concurrents !

L'iPhone 13 Pro Max au top de l'autonomie

On ne peut pas considérer cela comme une révolution, mais on peut décrire la meilleure autonomie de l'iPhone 13 Pro Max comme une belle avancée après des années d'attente pour un véritable changement. Selon les experts du site Anandtech, l'iPhone 13 Pro Max est sans aucun doute le smartphone qui offre la meilleure autonomie du moment quand on le compare à tous les smartphones de Samsung, OnePlus, ZTE, Xiaomi, Sony...



Si l'iPhone 13 Pro Max réalise cette performance, c'est grâce à l'écran ProMotion 120 Hz adaptatif, mais aussi à la puce A15 qui est un monstre de puissance tout en consommant moins d'énergie que la puce A14 sur les iPhone 12.

Pour en arriver à cette conclusion, Anandtech a réalisé une géante comparaison similaire à ce qu'on peut voir sur les tests d'autonomie sur YouTube. Tous les smartphones sont connectés au même réseau WiFi, ont le même niveau de luminosité et une capacité maximale de batterie à 100%.



Avec une sollicitation fréquente et une phase prolongée de veille pour simuler une utilisation normale que tout le monde pourrait avoir au quotidien, l'iPhone 13 Pro Max résiste pendant quasiment 19 heures avec l'écran en taux de rafraichissement 120 Hz.

Quand on bloque l'affichage en 60 Hz, l'iPhone 13 Pro Max réalise une performance de presque 22 heures avant l'épuisement complet.

Tableau comparatif - WiFi en 60 Hz

Tous les nouveaux téléphones affichent des gains générationnels extrêmement importants par rapport à leurs prédécesseurs. Pour l'iPhone 13, nous obtenons des résultats de 34 % meilleurs que l'iPhone 12, ce qui dépasse l'augmentation de la capacité de la batterie de +14,6 %. La nouvelle efficacité SoC ainsi que l'augmentation de l'efficacité de la puissance de l'écran expliqueraient le reste de la différence.

Tableau comparatif - WiFi en 120 Hz

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, que ça soit en 60 Hz ou en 120 Hz, l'iPhone 13 Pro Max en sort vainqueur et se place d'une facilité déconcertante à la première place des deux classements.

Ce qui est choquant, c'est que l'iPhone 13 Pro Max a une importante avance sur le Samsung Galaxy Note 20 Ultra qui est son principal concurrent sur le marché des smartphones en ce moment.



Il y a quelques années auparavant, Apple se trouvait plutôt vers le milieu du classement avec une autonomie décevante qui ne surprenait même plus les YouTubers spécialisés dans les comparaisons d'autonomie. Aujourd'hui, on ne peut que constater le bel effort qu'Apple a réalisé sur les iPhone 13 Pro et Pro Max.