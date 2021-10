Snapchat est en panne chez de nombreux utilisateurs

Il y a 1 heure

Alban Martin

Depuis près d'une heure, Snap est dans le dur, de nombreux utilisateurs signalant qu'ils ne peuvent pas publier avec succès des mises à jour de stories ou envoyer des messages sur le service. Dans un tweet, le compte Twitter du support Snapchat a confirmé qu'il y avait des problèmes ce matin, disant aux gens "tenez bon, nous examinons ça !"



Snapchat ne fonctionne plus

We’re aware that some Snapchatters are having issues using the app right now - hang tight, we’re looking into it! — Snapchat Support (@snapchatsupport) October 13, 2021



La source du problème n'est pas claire, mais cela ne semble pas être au niveau de la panne mondiale de Facebook. L'application elle-même est encore principalement fonctionnelle pour certains d'entre nous, et si vous n'essayez pas de publier, vous ne remarquerez peut-être pas que quelque chose ne va pas. De même, le service de publication de contenu ne plante pas non plus constamment, ce qui est plutôt positif pour Snapchat.



Sur la base des remontées utilisateurs, de nos propres tests et de site comme DownDetector, le problème n'est pas encore résolu. Nous ne manquerons pas de mettre à jour l'article en cas d'évolution de la panne.



Êtes-vous inquiets de voir tous les plus grands services en panne de plus en plus fréquemment ? Ce matin, OVH expliquait qu'ils étaient attaqué de manière plus fréquente que jamais ces derniers temps.

