De plus en plus d'États américains sont intéressés par le permis de conduire sur l'iPhone

Il y a 1 heure

Julien Russo

1



Depuis iOS 15, Apple propose aux utilisateurs domiciliés aux États-Unis d'enregistrer leur permis de conduire et/ou leur carte d'identité dans l'application Cartes (anciennement Wallet). Apple s'engage à une utilisation simple et pratique, mais aussi à des procédures et protocoles de sécurité extrêmement stricte qui ont été conçus pour protéger vos documents sensibles.

La Floride serait prête à rejoindre le permis de conduire dans l'iPhone

Enregistrer son permis de conduire ou sa carte d'identité dans l'iPhone ? Si c'est encore très loin d'être possible en France, certains États américains ont été convaincus par la proposition d'Apple qui avait réalisé une première approche bien avant l'annonce d'iOS 15.

À l'heure actuelle, seules les personnes habitant en Arizona, en Géorgie, au Connecticut, en Iowa, au Kentucky, au Maryland, en Oklahoma et en Utah peuvent enregistrer leur permis de conduire ou leur carte d'identité dans l'app Cartes.



La Floride a étudié de près les garanties de sécurité contre l'usurpation d'identité et le vol de document enregistré et l'État américain s'est vite rendu compte que ce que proposait la firme de Cupertino était sérieux et remplissait tous les critères de sécurité.



D'après le rapport, une première approche a eu lieu entre l'équipe du gouverneur de Floride Roan DeSantis et l'Apple Park, cela était apparemment dans un objectif de conclure un partenariat et obtenir plus de renseignements sur les engagements pris par Apple. On imagine que le géant californien a sorti son discours rassurant et persuasif pour convaincre d'accepter l'enregistrement du permis de conduire et de la carte d'identité sur l'application Cartes.



En attendant que cet accord se conclue, la Floride exprime une fois de plus sa volonté de numériser les documents officiels qui sont indispensables lors d'un contrôle de police.

Sur le site Florida Smart ID, l'État explique qu'une application iOS visant à enregistrer votre permis de conduire et carte d'identité va bientôt être disponible.

Après le téléchargement et l'authentification, les automobilistes de Floride lanceront simplement leur application Florida Smart ID, sélectionneront le type de vérification nécessaire et afficheront le QR/code à barres sur leur appareil intelligent à scanner pour vérification. L'appareil intelligent n'a pas besoin de quitter la main du propriétaire lorsqu'il est vérifié par un détaillant ou par les forces de l'ordre, ce qui fait de Florida Smart ID un moyen sans contact et pratique d'afficher une preuve d'identité ou d'âge.

Une fois que le partenariat avec Apple sera signé, il ne restera plus qu'à faire le lien entre l'app et Cartes, le même procédé qu'on peut réaliser depuis une application de banque pour enregistrer la CB pour les transactions Apple Pay.