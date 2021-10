Sorties jeux : Hundred Days, Get Together: A Coop Adventure, Botworld Adventure

Corentin Ruffin

Aujourd'hui 11 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Hundred Days, Get Together: A Coop Adventure, Botworld Adventure.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Spiral Warrior (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v3.1.0, 593 Mo, iOS 8.0, Electronic Soul) Prenez votre tops et le-brisz! Qui sera le roi de tops?



Arène de Spin est un jeu mobile de rôle de tops ultime développé par l'équipe originale de Light x Shadow, étendant la vision du monde (PI) de Light x Shadow. Notre conception suit également certains paramètres de personnages de Light x Shadow, ce qui fait que tops dans notre jeu a ses propres caractéristiques et personnalité.



Vous pouvez choisir des avatars fidèles exquis et les suivre dans leur quêtes de Championnat pour devenir un Maître! Utilisez des tops rares et puissants, libérez des compétences épiques comme Impact de vitesse, MULT Combo, Mouvement chaotique et plus encore!



Chaque joueur est autorisé à choisir jusqu'à trois tops pendant un match. Télécharger le jeu gratuit Spiral Warrior





Slender: The Arrival (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 1,3 Go, iOS 7.0, Blue Isle Studios) Vous êtes seul. Personne pour venir vous chercher. Personne pour vous aider. Personne pour vous entendre crier. Slender : The Arrival est l'adaptation officielle en jeu vidéo de Slender Man, développée en collaboration avec Eric "Victor Surge" Knudson, créateur du phénomène paranormal qui terrifie les curieux du monde entier depuis sa création, avec Mark Hadley et Blue Isle Studios.



Caractéristiques :

- Slender Man peut désormais vous traquer où que vous alliez. Vivez la peur pour la première fois ou revivez l'intégralité du jeu que vous connaissez et aimez - maintenant dans la paume de votre main.



- Ajout de classements pour la compétition en ligne contre des amis avec des scores quotidiens, hebdomadaires et à vie. Télécharger le jeu gratuit Slender: The Arrival





Lost Vault - MMORPG (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.146, 155 Mo, iOS 11.0, Kamil Rykowski) Rejoignez le monde mixte de post-apocalypse et de fantaisie. Construisez votre personnage, collectez des équipements mythiques et montez en grade ! Améliorez votre abri pour rester en sécurité et attaquez ceux qui ne sont pas préparés. Explorez le terrain vague et nettoyez les coffres disséminés dans le monde entier.



Lost Vault est une variante du MMORPG actif et inactif. Il n'y a pas de jeu automatique, ce qui vous facilitera la vie. Préparez-vous à optimiser les ressources et à effectuer les actions avec soin ! Télécharger le jeu gratuit Lost Vault - MMORPG





Brake Away (Jeu, Sports / Course, iPhone / iPad, v1.0.0, 76 Mo, iOS 10.0, Coderact) Freinez pour éviter que vos voitures ne s'écrasent !



Préparez vos doigts et collectez des pièces pour acheter de nouvelles voitures et de nouveaux circuits... Télécharger le jeu gratuit Brake Away





Botworld Adventure (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.0, 608 Mo, iOS 11.0, Featherweight Games Pty Limite...)

Botworld est un magnifique monde immense et varié à explorer en collectant des rebuts rares et en découvrant de nouveaux robots. Aventurez-vous dans de nouveaux environnements, rencontrez une multitude de personnages, collectez des trésors rares et découvrez les nombreux secrets de Botworld. Vous pouvez explorer librement les nombreuses forêts luxuriantes et les déserts arides, mais vous devrez avoir une solide équipe de robots car on ne sait jamais ce qui pourrait vous attendre au tournant.



COMBATS

Soyez plus malins que vos ennemis dans un système de combat stratégique unique. Vos robots peuvent sauter, charger, étourdir ou lancer des explosions dans l'arène !

Télécharger le jeu gratuit Botworld Adventure





Basketball Odyssey (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0.1, 329 Mo, iOS 11.0, Ruben Pecellin) Tirez sur des paniers et débloquez de nouveaux mondes dans ce jeu de basket addictif et relaxant !



Basketball Odyssey est une expérience de basket différente. Un voyage de calme et de détente grâce à sa musique et ses sons ambiants, pendant que vous ressentez la satisfaction de surmonter un défi.



Caractéristiques:

• Terminez tous les cerceaux pour débloquer des mondes nouveaux et stimulants.

• Commandes faciles à une main.

• Jouez aux défis quotidiens. Un nouveau monde du basket chaque jour ! Télécharger le jeu gratuit Basketball Odyssey





Nouveaux jeux payants iOS :

Retro Basketball Coach 2022 (Jeu, Sports / Stratégie, iPhone / iPad, v2.0, 73 Mo, iOS 11.0, Swipe Studios Interactive Limi...) Retro Basketball Coach est de retour pour 2022 et plus grand que jamais ! Dans la lignée du jeu de l'année dernière, acclamé par la critique, vous pouvez maintenant vous amuser une dernière fois avec des équipes du milieu des années 90 ou jouer avec des équipes de la saison en cours. C'est deux jeux en un, et tout cela en plus d'un tout nouveau moteur de match en 2D pour donner vie à ces rencontres épiques, quelle que soit l'époque choisie !



Entraîner n'a jamais été aussi simple - il suffit d'échanger des joueurs, de gérer votre équipe et de la mener au titre de champion ! Retro Basketball Coach 2022 vous met à la tête de votre ville préférée pour essayer d'emmener votre équipe jusqu'aux play-offs et tenter de remporter la finale.



Des menus simples vous permettent de vous concentrer sur le choix de vos cinq meilleurs joueurs et de vérifier leurs niveaux d'énergie pour vous assurer que votre équipe reste fraîche. Télécharger Retro Basketball Coach 2022 à 1,99 €





RPG Infinite Links (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.1.0, 843 Mo, iOS 11.0, Kotobuki Solution Co., Ltd.) Les talismans sont des objets magiques qui renferment de grands pouvoirs, certains pouvant même exaucer n'importe quel désir. Kronos, un garçon qui se forme au métier de sorcier, et Serene, qui se considèrent comme des frères et sœurs, se retrouvent mêlés à une conspiration sur les talismans. Parviendront-ils à se sauver et à sauver le monde du danger qui les menace ?



Équipez les talismans sur le tableau de compétences pour acquérir des compétences et des coups fatals afin de renverser la situation dans les batailles au tour par tour. Forgez et améliorez vos armes, armures et talismans à partir de matériaux qui vous donneront des avantages supplémentaires. Il y a aussi des éléments stratégiques avec des formations de combat et des pièges, sans oublier la variété de quêtes, d'arènes et d'exploits de monstres qui vous attendent comme défis ! Télécharger RPG Infinite Links à 6,99 €





Hundred Days (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.1, 382 Mo, iOS 11.0, Pixmain) Lancez-vous dans une aventure vinicole des plus palpitantes et prenez la tête d’un vignoble en pleine expansion !



Grâce à Hundred Days, vous aurez l’opportunité de passer maître dans l’art de la production vinicole et de produire vos propres vins. Analysez les dernières tendances du marché, choisissez vos cépages, vendez vos vins et faites prospérer votre vignoble !



Entretien des vignes, gestion des ventes... chacun de vos choix influencera la qualité finale de votre vin. Ajustez vos techniques de production et votre stratégie de vente afin de vous faire un nom sur le marché du vin et d’assurer la croissance de votre vignoble.



Hundred Days est est un simulateur vinicole agrémenté d’une histoire fascinante.



Télécharger Hundred Days à 5,99 €





Get Together: A Coop Adventure (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 392 Mo, iOS 10.0, Studio Sterneck) Il s'agit d'un jeu de puzzle en coop, où chacun des 2 joueurs doit posséder une copie du jeu. Le temps de jeu moyen est de 2 à 3 heures.



- Le but, c'est de se retrouver -

Un jeu de puzzle et d'aventure en coop, dans lequel vous et un ami plongez dans une expérience éthérée pour résoudre des mystères et découvrir des histoires oubliées.

Embarquez dans l'aventure d'un explorateur malchanceux qui a été scindé en deux êtres, séparés l'un de l'autre. Tout comme eux, vous jouez chacun de votre côté, sur l'appareil de votre choix.



Utilisez la communication comme outil principal pour explorer les similitudes et les différences entre vos mondes, et coopérez pour surmonter les obstacles en travers de vos chemins.



Réussirez-vous à vaincre ces défis et à vous retrouver ?

Télécharger Get Together: A Coop Adventure à 3,99 €