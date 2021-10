Apple lance les AirPods 3 : prix et nouveautés

Alexandre Godard

Déjà vus à plusieurs reprises dans nos colonnes, les AirPods 3 sont enfin officiels avec un design proche des AirPods Pro, mais quelques fonctionnalités en moins pour garder une cohérence dans la gamme ainsi qu'un prix inférieur.

Un nouveau design pour les AirPods 3

Les AirPods de 3ᵉ génération sont exactement comme les rumeurs l'indiquaient depuis plusieurs mois. Pour donner un goût de nouveauté et une cohérence à la gamme, Apple a misé sur un design identique à celui des AirPods Pro que ce soit au niveau du boîtier qui reprend la même forme mais aussi des écouteurs qui voient leur taille réduite.

Les caractéristiques des AirPods 3

Bien évidemment, Apple promet une meilleure autonomie qui grimpe jusqu'à 6 heures ainsi que la récupération d'une heure d'écoute en cinq minutes de recharge. Un total de 30 heures d’écoute avec la charge à 100% du boîtier est annoncé par Apple. Les AirPods 3 accueillent l'Audio Spatial qui offre une immersion totale avec un son à 360 degrés.



Les nouveaux capteurs de pression offrent le même rendu que sur les Pro que ce soit pour mettre en pause la musique ou bien passer au morceau suivant. La nouvelle forme a également comme objectif d'envoyer le son directement dans l'oreille. Comme sur les AirPods Pro, l'égalisateur adaptatif est de la partie.



Grâce au tissu mesh acoustic exclusif, le bruit du vent est nettement réduit et le son de votre voix est bien plus audible lors de vos appels. Le nouveau codec AAC-ELD offre un son parfait lors des appels FaceTime HD.



Pour finir en beauté, ces nouveaux écouteurs sont résistants à la transpiration et à la pluie. De son côté, le boîtier est compatible MagSafe et recharge sans-fil. De plus, il offre jusqu'à quatre recharges complètes.



Comme les AirPods Pro ou l’AirPods Max, grâce à l’application Localiser et à iOS15, vous ne perdrez plus jamais vos AirPods 3. Que ce soit à distance ou à quelques mètres de vous, l’application indiquera leur position.

Quelles différences avec les AirPods Pro

Les nouveaux écouteurs d'Apple se rapprochent des AirPods Pro mais n'ont pas intégré la réduction de bruit active. De même, ils ne sont pas équipés d'embouts intra-auriculaires et cela paraît tout à fait intelligent pour garder une logique au niveau du prix mais aussi pour laisser ce design tant aimé par les fans d'Apple depuis des années. Surtout que les intra-auriculaires ne conviennent pas à tout le monde.

Prix et date de sortie des AirPods 3

Les AirPods 3 seront disponibles dans une semaine mais les précommandes sont ouvertes dès aujourd'hui. Pour ce qui est du prix, il faudra débourser la somme de 199 € pour s'offrir les AirPods 3 (+20€). Et les AirPods 2 passent de 179€ à 129€, pas mal !