iOS 15.1, watchOS 8.1 et tvOS 15.1 arrivent la semaine prochaine

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir



Après plusieurs semaines de tests intensifs par la communauté des développeurs, mais aussi par les testeurs publics, Apple vient de juger qu’iOS 15.1, watchOS 8.1 et tvOS 15.1 sont assez fiables et stables pour une sortie dès la semaine prochaine. En ce qui concerne macOS Monterey, nous avons une date fixe : le 25 octobre.

Les nouvelles mises à jour arrivent

Le 20 septembre a été la date de mise en ligne des nouvelles mises à jour majeures de la rentrée, à savoir iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 et tvOS 15.

Depuis cette date, Apple a publié quelques mises à jour correctives visant à corriger certaines instabilités, mais au-delà de cela, aucune nouveauté.



La prochaine étape arrivera dès la semaine prochaine. En effet, Apple a prévu de lancer la version iOS 15.1, watchOS 8.1 et tvOS 15.1 qui sont en phase de bêta depuis maintenant plusieurs semaines.

Comme la bêta se déroule comme souhaité sans incident qui ralentit le processus, Apple en a conclu aujourd'hui qu'il est raisonnable que les mises à jour soient disponibles pour tous les utilisateurs dès la semaine prochaine.



Si cette indication semble imprécise, c'est tout simplement parce qu'Apple a préféré ne pas donner de date comme la Release Candidate d'iOS 15.1 est seulement disponible depuis ce soir. La firme de Cupertino se réserve le temps de réparer une petite ou grosse anomalie qui pourrait apparaitre dans l'ultime bêta.

macOS Monterey arrive le 25 octobre

On en peut plus d'attendre macOS Monterey. C'est le grand absent de la rentrée, l'OS réservé au Mac n'a pas fini son programme de bêta en même temps que les nouveaux OS disponibles depuis le 20 septembre.

Cela s'explique par le fait que macOS est nettement plus compliqué et nécessite largement plus de travail et de bêtas pour détecter les bugs.



Bonne nouvelle, Apple a donné une date précise en ce qui concerne le lancement de macOS Monterey, ça aura lieu le 25 octobre (probablement à 19h).