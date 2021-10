Le MacBook Pro 2021 le plus cher est à 6839€ avec M1 Max

Apple vient d'annoncer de nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces avec des puces Apple Silicon nommées M1 Pro et ‌M1‌ Max. Alors que les changements sont nombreux (120 Hz, miniLED, nouveau design, caméra 1080p, ports HDMI, etc), les prix sont également élevés. Si les tarifs débutent à 2249€ en 14 pouces et 2749€ en 16 pouces, l'addition peut très vite monter.

Un prix qui frôle les 7000 euros

Sur les versions de base, on trouve déjà une fiche technique très alléchante. Notamment, on trouve sur le 14 pouces la puce M1 Pro avec 8 cœurs CPU et 14 coeurs GPU, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage SSD ou encore un chargeur 67 Watts. Sur le 16 pouces, c'est un CPU 10 coeurs et un GPU 16 coeurs, ainsi qu'un chargeur 140 Watts.

Mais des options sont disponibles pour la puce, le SSD et la mémoire vive.



Sur un MacBook Pro 14 pouces, cela peut monter à 6659€ avec :

Puce Apple M1 Max avec CPU 10 cœurs, GPU 32 cœurs et Neural Engine 16 cœurs

64 Go de mémoire unifiée

SSD de 8 To

Adaptateur secteur USB‑C 96 W (le chargeur n'est pas le même que celui de base)



Sur un MacBook Pro 16 pouces, cela peut monter à 6839€ avec :

Puce Apple M1 Max avec CPU 10 cœurs, GPU 32 cœurs et Neural Engine 16 cœurs

64 Go de mémoire unifiée

SSD de 8 To

Adaptateur secteur USB-C 140 W



Les prix triplent donc entre le modèle de base et la version toutes options. Seules les professionnels de l'image, du son ou des jeux vidéo devraient se diriger vers de telles configurations.



Pour tout le monde, les commandes sont ouvertes sur Apple.com avec une livraison à partir de la semaine prochaine, sauf les configurations personnalisées qui n'arriveront que début novembre. Par exemple, nous avons commandé un MacBook Pro 14 pouces avec 32 Go de RAM et une puce M1 Max qui arrivera la première semaine du mois prochain.