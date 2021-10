Netflix pourrait générer 900 millions de dollars grâce à Squid Game

Alexandre Godard

Netflix génère déjà des millions d'euros mais la sortie de la série Squid Game devrait faire grimper l'entreprise à un palier encore au-dessus. Selon les derniers chiffres, Squid Game pourrait rapporter pas moins de 900 millions de dollars à la plateforme.

Jackpot pour Netflix !

Ces dernières semaines, nul doute que l'on fait la fête dans les locaux de Netflix. Depuis sa sortie le 17 septembre 2021, la série sud-coréenne Squid Game a créé un engouement assez phénoménal qui est devenu incontrôlable, pour le plus grand bonheur du numéro un du streaming.

En à peine un mois, tout le monde connaît Squid Game, au minimum de nom. Comme l'a annoncé Netflix (selon ses chiffres), la série a été visionnée par plus de 132 millions de personnes à travers le monde en 23 jours, ce qui en fait le meilleur démarrage sur la plateforme devant toutes les autres grosses séries à succès.



Nous en arrivons donc au sujet de cet article, l'argent. Si le nombres d'abonnés ayant regardé la série se compte en millions, les dollars récoltés le sont également. Selon Bloomberg, Netflix devrait générer pas mois de 900 millions de dollars juste avec Squid Game. Un montant colossal quand on sait qu'il a fallu "seulement" 20 millions de dollars à Netflix pour produire la série. Netflix pourrait donc gagner 45 fois plus d'argent que ce qu'il n'a investi au départ, plutôt rentable...



Toujours selon Bloomberg, 66% des abonnés ont déjà visionné en entier la série. Il faut tout de même rappeler que c'est un chiffre calculé sur des données plus ou moins précises et qu'il ne reflète pas forcément la réalité exacte. Cependant, au vu du phénomène autour de Squid Game, on se doute bien que Netflix a touché le pactole sur ce coup.