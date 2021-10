Apple ne signe plus iOS 15.0.1 sur ses serveurs

Il y a 60 min (Màj il y a 51 min)

Medhi Naitmazi

Réagir



Suite à la sortie d'iOS 15.0.2 le 11 octobre dernier, Apple a cessé de signer le firmware iOS 15.0.1 depuis ses serveurs, la version précédemment disponible qui a été rendue publique le 1er octobre. iOS 15.0.1 n'étant plus signé, il n'est pas possible de restaurer ou de revenir à cette version si vous avez déjà mis à jour vers iOS 15.0.2 ou iPadOS 15.0.2.

Apple ne supporte déjà plus iOS 15.0.1

Apple avait déjà cessé de signer iOS 15 la semaine dernière, ce qui signifie qu'iOS 15.0.2 est la seule version accessible au public d'iOS à l'heure actuelle, et que ceux qui ont effectué la mise à niveau vers iOS 15 ne peuvent plus downgrader vers iOS 14. Idem pour iPadOS 14.

Apple cesse régulièrement de signer d'anciennes versions logicielles après la sortie des nouvelles versions afin d'encourager les clients à tenir leurs systèmes d'exploitation à jour.

iOS 15.0.1 corrigeait les bugs de l’iPhone 13 comme l’autonomie et le déverrouillage par Apple Watch.



Il y a quelques jours, iOS 15.0.2 15.0.2 corrigeait plusieurs bugs importants pour CarPlay, MagSafe ou encore les AirTags, sans oublier des failles bouchées. Et la prochaine étape consiste à sortir iOS 15.1 qui propose actuellement en bêta des nouveautés telles que SharePlay et ProRes.

Pour le reste, l’arrêt de la signature d’iOS 15 ne change rien pour le jailbreak car aucun outil n’a encore été publié pour cette version. Mais une première démonstration a permis de voir un iPhone 13 Pro jailbreaké sous iOS 15.