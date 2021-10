Axis & Allies 1942 Online : la mise à jour universelle pour iPhone disponible

En août dernier, nous avons eu la chance d'accueillir un nouveau jeu de plateau pour iPad signé Hasbro. En effet, l'excellent Axis & Allies 1942 Online (v1.0.4, 1020 Mo, iOS 13.2) faisait alors son apparition, deux années après avoir débarqué sur Steam et connu un certain succès.

Aujourd'hui, le jeu de stratégie a le droit à une grosse mise à jour qui apporte notamment une compatibilité avec l'iPhone. Pour ceux que ne connaissent pas cette excellente création, il se joue jusqu'à 5 joueurs et vous permet de contrôler une ou plusieurs puissances mondiales avec pour objectif de contrôler 9 des 12 villes stratégiques en utilisant des divisions, des flottes aériennes ou navales.

Axis & Allies 1942 Online est la version numérique officielle du classique de stratégie de Hasbro : Axis & Allies 1942 Second Edition ! Ce jeu de société s'adapte à votre écran ET à votre emploi du temps chargé. Soyez averti à votre tour et commandez des armées à votre rythme !



Faites équipe avec des amis, défiez les meilleurs joueurs mondiaux de l'Axe et des Alliés au cours de saisons classées, jouez en solo contre l'IA, ou passez et jouez avec un ami sur une seule tablette !