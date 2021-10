AirPods 3 : ils sont disponibles chez les revendeurs (Fnac, Amazon, Boulanger...)

Il y a 28 min

Julien Russo

Lundi soir, Apple a présenté une nouvelle paire d'AirPods avec plusieurs nouveautés et la fameuse résistance à la transpiration et aux éclaboussures (IPX4) qui était très attendue par les clients. La 3e génération des AirPods semble bien plus convaincante, mais s'accompagne aussi d'une augmentation tarifaire (+20€).

Les AirPods 3 sont disponibles chez les revendeurs

Seulement 48 heures après l'annonce, les revendeurs enregistrent déjà les précommandes pour recevoir les AirPods 3.

Disponible en livraison et en magasin à partir du 26 octobre, vous pouvez déjà acquérir les nouveaux écouteurs sans fil chez la majorité des revendeurs.

AirPods 3 x Audio Spatial

La grosse nouveauté des AirPods 3, c'est la prise en charge de la lecture de musiques et contenus vidéos en audio spatial. Vous allez pouvoir profiter de cet effet 3D (qui s'adapte en fonction de vos mouvements de tête) sur Apple Music, mais aussi sur d'autres applications comme Netflix qui propose cette technologie sur plusieurs de ses films et séries.

La résistance à la transpiration et aux éclaboussures

Jusqu'ici, les AirPods ne s'étaient jamais adressés aux sportifs. Les écouteurs sans fil n'étaient pas conçus pour résister à la transpiration lors des activités physiques ni aux éclaboussures.

Désormais, c'est du passé puisque les AirPods 3 intègrent l'indice de protection IPX4, ce qui signifie qu'ils ont réussi avec succès des tests d'éclaboussures en continu pendant minimum 5 minutes.

Des AirPods 3 plus petits

Comme les rumeurs l'avaient annoncée, Apple s'est rapproché du design des AirPods Pro, les écouteurs ont maintenant une tige plus discrète ce qui explique aussi la diminution de la hauteur du boitier de recharge !

L'adaptative EQ

Les AirPods 3 sont conçus pour ajuster automatiquement la musique en fonction de la forme de votre oreille. Apple explique : "Les microphones orientés vers l’intérieur détectent les sonorités qui vous parviennent, puis règlent les basses et moyennes fréquences pour délivrer un son équilibré, personnalisé pour vous en temps réel, afin que vous ne manquiez aucun détail dans aucun morceau."

Une meilleure autonomie

Avec les AirPods 3, vous trouverez aussi une autonomie plus robuste pour les écouteurs. Apple a augmenté de 1 heure l'autonomie ce qui vous permet d'écouter sans interruption 6 heures de musique.

En ce qui concerne le boitier de recharge, il est capable de stocker jusqu'à 30 heures de charge !



