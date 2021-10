L'Apple Store Bağdat Caddesi à Istanbul ouvre le 22 octobre

Medhi Naitmazi

Apple a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un magasin nommé Bağdat Caddesi le vendredi 22 octobre. Situé au cœur d'Istanbul, Bağdat Caddesi sera le troisième magasin d'Apple en Turquie. Ce lieu à deux niveaux combine des matériaux locaux avec la dernière conception de magasin pour créer un espace ouvert et fluide permettant aux clients d'explorer les produits et services d'Apple ou de participer aux sessions gratuites "Today at Apple".

Deirdre O'Brien, vice-présidente principale d'Apple Retail + People :

Avec l'ouverture d'Apple Bağdat Caddesi, nous sommes ravis de nous appuyer sur les relations profondes et de longue date que nous entretenons avec nos clients en Turquie. Nous avons hâte d'accueillir la communauté locale dans notre nouveau magasin d'Istanbul et de leur apporter le meilleur d'Apple.

Un magasin qui respecte l'architecture turque

Pour célébrer l'ouverture, Apple lancera Perspektif Istanbul, un programme "Today at Apple" de six semaines qui rend hommage à la ville et à ses créatifs. Animée par 20 artistes locaux, la session réunit créativité, culture et technologie dans une expérience qui examine des sujets et des valeurs importants pour la communauté locale d'Istanbul. Les participants auront la chance de participer à des séances en personne et virtuelles qui comprennent l'apprentissage du dessin miniature traditionnel avec l'illustrateur Murat Palta, la photographie de l'invisible avec la photographe Magnum Photos Sabiha Çimen, ou la création d'un portrait en mouvement avec l'artiste visuel Sinan Tuncay.

Le magasin accueillera également une exposition exclusive de réalité augmentée (RA) développée par les technologues créatifs Tin Nguyen et Ed Cutting, et l'artiste sonore turc Oğuz Öner. L'expérience transforme le magasin avec une installation numérique immersive et comprend de nombreux autres artistes participant au Perspektif Istanbul. Grâce aux derniers iPad Pro M1 et iPhone 13 Pro avec LiDAR, les visiteurs pourront voir des récipients en céramique inspirés d'Ebru - l'art traditionnel du marbrure du papier - en réalité augmentée sur leurs écrans, et entendre des éléments sonores spatiaux uniques.

Le magasin Bağdat Caddesi met en avant des éléments de conception familiers des magasins Apple Store du monde entier et d'Apple Park à Cupertino, en Californie, tout en intégrant du granit Aksaray Yaylak local et du travertin turc. Installé sous un toit flottant en fibre de carbone, le magasin crée une oasis urbaine au cœur de la ville, avec un grand jardin arboré.

Une fois à l'intérieur, les visiteurs trouveront le mur d'images et le forum, qui abritent les sessions "Today at Apple". Le niveau supérieur permet aux clients d'explorer les derniers produits et services d'Apple. Tout l'espace surplombe l'extérieur du magasin à travers un rideau de verre de 32 pieds, brouillant les frontières entre l'intérieur et l'extérieur. L'intérieur est baigné de lumière naturelle à travers deux grands puits de lumière qui s'ouvrent pour permettre la ventilation.

L'équipe de 130 personnes du Bağdat Caddesi parle collectivement 14 langues et accueillera ses premiers visiteurs le vendredi 22 octobre, à 10 heures, heure locale.

En outre, les visites à Apple Bağdat Caddesi le jour de l'ouverture se feront sur rendez-vous uniquement. Les clients peuvent choisir parmi les heures disponibles sur apple.com/tr/retail/bagdatcaddesi.