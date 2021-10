Messenger permet de partager une expérience de réalité virtuelle en groupe

Corentin Ruffin

On le sait, Mark Zuckerberg et son équipe ont de grandes ambitions autour de la réalité virtuelle, et ont déjà fait leurs premiers pars dans le domaine. Aujourd'hui, le célèbre réseau social continue son avancée en ajoutant une belle nouveauté au sein de son service de messagerie Messenger (v335.0, 123 Mo, iOS 10.0).

En effet, depuis quelques heures, il est désormais possible de retrouver des "effets de groupe" qui permettent à tous les participants à un appel vidéo de participer à la même expérience de réalité augmentée en même temps. À noter que ces derniers feront également leur arrivée prochainement au sein d'Instagram.

Messenger ajoute des effets de groupe en réalité virtuelle

Aujourd'hui, une nouvelle mise à jour de Messenger permet de découvrir des effets disponibles dès maintenant pour les appels vidéo Messenger ainsi que pour Messenger Rooms, la fonction de vidéoconférence de type Zoom du service.



Plus de 70 effets de groupe sont disponibles au lancement, y compris un jeu où les joueurs s'affrontent pour construire un hamburger virtuel, et un autre où un chat orange virtuel photobombe l'appel. Facebook indique que les développeurs pourront créer davantage d'effets de groupe à l'aide de son API Spark AR à partir de la fin du mois.



