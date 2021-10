Play Store : la commission des abonnements est maintenant réduite à 15%

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir



Depuis qu'Epic Games a osé se prononcer contre les commissions prélevées sur les achats intégrés, les règles de l'App Store comme celles du Google Play Store en ont pris un coup. La révolte du créateur de Fortnite a permis de réduire les commissions à hauteur de 15% pour les développeurs générant moins d'un million de dollars par an. Aujourd'hui, Google va encore plus loin !

Google fait un geste supplémentaire

Pendant de nombreuses années, les deux géants californiens de la distribution d'applications sur smartphones et tablettes ont prélevé une commission de 30% sur les achats d'applications, les achats intégrés, mais aussi les abonnements.

L'été dernier, Epic Games a dit stop et a poursuivi Apple et Google devant les tribunaux pour tenter de créer un bouleversement et forcer les deux entreprises à changer leur vision de la commission afin d'alléger les coûts prélevés sur les développeurs.



Aujourd'hui, Apple et Google proposent une commission à seulement 15% pour les développeurs qui s'inscrivent dans un programme dédié aux petits développeurs (du type App Store Small Business). Désormais, la firme de Mountain View va encore plus loin en réalisant un nouveau sacrifice concernant cette fois la commission des abonnements.

À l'heure actuelle, pour être éligible à la commission de 15% sur l'abonnement d'un utilisateur, il est nécessaire que celui-ci conserve son abonnement sur une durée de 12 mois consécutifs, ce qui est loin d'être gagné et très difficile.



Se rendant compte qu'une telle fidélisation est quasiment impossible pour les petites applications, Google vient d'ajuster cette règle en devenant nettement plus souple.

À présent, les développeurs auront systématiquement une commission de 15% dès le premier jour de l'abonnement !



Ce changement de règle va s'appliquer dès le 1er janvier 2022, Google explique avoir déjà eu de nombreux retours positifs et que les développeurs disent apprécier d'avoir été entendus sur les préoccupations autour de la commission sur les abonnements.

Google rappelle tout de même que la commission reste importante

Faire des concessions sur les commissions, c'est bien, ça rassure et ça fait plaisir aux développeurs. Cependant, Google ne manque pas de rappeler que la commission est importante et qu'elle doit rester présente sur le Google Play Store.

Le géant californien explique que prélever 15% ou 30% sur les revenus des développeurs permet "d'investir continuellement dans Android et le Play Store tout en les rendant disponibles gratuitement aux fabricants d'appareils du monde entier".

Via