La baisse de revenus de Snapchat liée aux politiques de confidentialité d'Apple

Il y a 42 min (Màj il y a 42 min)

Corentin Ruffin

Alors que Mark Zuckerberg a longtemps critiqué la mise en place des nouvelles politiques de confidentialité d'Apple, c'est au tour d'Evan Spiegel, CEO de Snapchat, de pointer du doigt ces dernières, affirmant que les revenus ont baissé à leurs arrivées.

Si vous êtes passé à côté de l'information, la Pomme a mis en place un nouveau système de transparence du suivi des applications, permettant à tous les utilisateurs d'autoriser ou non l'action, à leur guise.

Le créateur de Snapchat accuse les politiques de confidentialité d'Apple

Avant le lancement de ces nouvelles politiques, on se rappelle que Snap Inc. a été favorable à cette mise en place. Aujourd'hui, le son de cloche est légèrement différent, puisque Evan Spiegel affirme qu'elles sont la cause de certaines pertes de revenus.



L'entreprise a publié aujourd'hui les résultats de son quatrième trimestre fiscal 2021 avec plus d'un milliard de dollars de revenus. Cependant, comme le note Engadget, ce montant est inférieur de 3 millions de dollars aux attentes de l'entreprise.

Notre activité publicitaire a été perturbée par les changements apportés au suivi des publicités sur iOS qui ont été largement déployés par Apple en juin et juillet. Bien que nous ayons anticipé un certain degré de perturbation commerciale, la nouvelle solution de mesure fournie par Apple n'a pas évolué comme nous l'avions prévu, ce qui a rendu plus difficile pour nos partenaires publicitaires de mesurer et de gérer leurs campagnes publicitaires pour iOS.

Pourtant, Evan Spiegel n'en veut pas à la Pomme et continue d'encourager le maintien de ces nouvelles mesures. Selon lui, les changements sont "vraiment importants pour la santé à long terme de l'écosystème et quelque chose que nous soutenons pleinement."



