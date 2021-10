Le démontage de l’Apple Watch 7 par iFixit explique le retard

Avec l'événement Apple de cette semaine et le lancement imminent de nouveaux MacBook Pro, il est facile d'oublier que l'Apple Watch Series 7 vient tout juste de sortir. iFixit n'a pas eu de besoin que l’on lui rappelle et a réalisé l'un de ses démontages traditionnels sur le dernier appareil porté au poignet d'Apple.

La batterie de l’Apple Watch 7

Le démontage comprend les versions 41 et 45 mm de la montre, et il dévoile certains détails que nous ne connaissions pas jusqu’à présent. L'Apple Watch 7 de 45 mm dispose d'une batterie de 1,189 Wh à l'intérieur (309 mAh), ce qui représente une augmentation de 1,6 % par rapport à la batterie de 1,17 Wh de la série 6 de 44 mm.

Série 7 à gauche, Série 6 à droite (modèles 44/45 mm)

L'Apple Watch Series 7 de 41 mm dispose d'une batterie de 1,094 Wh, soit une augmentation de 6,8 % par rapport à la batterie de 1,024 Wh du modèle 40 mm de génération précédente. Les deux batteries ont des dimensions légèrement plus larges, et iFixit pense que l'augmentation est plutôt liée aux nouveaux écrans plus lumineux plutôt que pour l'augmentation de l'autonomie.

Les composants de la série 7 sont similaires à ceux de la série 6, mais il y a de petites différences, telles que le retrait d'un support où le port de diagnostic était autrefois situé.

La résistance IP6X

Apple a vanté la résistance à la poussière IP6X pour la Series 7, ce que les anciens modèles auraient peut-être aussi pu obtenir, mais Apple n'a tout simplement pas fait le test spécifique pour la certification. Il existe toutefois de nouvelles mesures de protection telles qu'un maillage couvrant la calandre du haut-parleur. La suppression du port de diagnostic peut également contribuer à la résistance à la poussière, et le retrait de ce port permet d'économiser de l'espace interne.



La raison du retard de l’Apple Watch 7

iFixit s'est associé à d'anciens ingénieurs Apple qui travaillent chez Instrumental pour le démontage, ce qui nous a donné une piste sur les raisons pour lesquelles l'Apple Watch a peut-être connu des retards avant son lancement en octobre.

Selon les experts du site, l'Apple Watch Series 7 dispose d'une nouvelle technologie d'affichage qui a probablement posé "énorme difficulté" dans la fabrication à grande échelle. La nouvelle Apple Watch 2021 semble être équipée d'un panneau OLED intégré à la couche tactile, ou "touch on-cell", qui est également utilisé dans l'iPhone 13. Apple utilise également une seule nappe de connexion pour l'écran au lieu de deux, ce qui, selon iFixit, n'est "pas un changement trivial".

Un appareil plutôt réparable

Chaque démontage est assorti d'un score de réparation, et la nouvelle Apple Watch Series 7 a obtenu un honorable 6 sur 10. iFixit dit que les échanges d'écran et de Taptic Engine "ont très bien fonctionné" dans ses tests, tout comme le remplacement de la batterie.



Voici la vidéo complète du démontage :