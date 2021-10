Données cachées de Tesla : le gouvernement néerlandais les a décryptés

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

1



Bien que Tesla fasse figure de proue dans le domaine de la voiture électrique et autonome, le constructeur a encore des efforts à faire pour gagner la confiance des différents dirigeants du monde entier. Plusieurs fois dans l'année, la société d'Elon Musk publie ses résultats et ses chiffres autour de ses essais grandeur nature, mais revient également sur les incidents mettant leurs véhicules en cause.

Pourtant, certaines données restent cachées, dans le secret des dirigeants de la firme : une décision qui ne semble pas convenir au gouvernement néerlandais, qui affirme aujourd'hui pouvoir les décrypter dans le but d'en savoir plus sur les accidents.

Le gouvernement néerlandais veut en savoir plus sur les accidents de Tesla

Selon un laboratoire médico-légal géré par le gouvernement néerlandais, les données de conduite de Tesla auraient été décryptées. En effet, l'Institut médico-légal néerlandais (NFI) a déclaré avoir découvert une mine d'informations sur le système Autopilot de Tesla, ainsi que des données sur la vitesse, la position de la pédale d'accélérateur, l'angle du volant, etc.



Ce décryptage permettra au gouvernement de "demander des données plus ciblées" pour aider à déterminer la cause des accidents, ont déclaré les enquêteurs. Le NSI a également analysé plusieurs accidents en utilisant les données brutes qu'il a acquises, notamment celle d'une Tesla en mode Autopilot qui est entrée en collision avec une voiture qui la précédait :

Dans ce cas, l'enquête a montré que le conducteur est effectivement intervenu et également dans le temps de réponse prévu", a déclaré le chercheur Aart Spek. "Le fait qu'il s'agisse finalement d'une collision est dû au fait que la distance de suivi [choisie par l'Autopilot] était trop serrée dans cette situation de trafic dense. Cela rend la situation intéressante, car qui est responsable de la distance de suivi : la voiture ou le conducteur ?

Frances Hoogendijk, enquêtrice de l'IFN :

Si nous connaissions mieux les données que les constructeurs automobiles stockent tous, nous pourrions également faire des demandes plus ciblées auprès des tribunaux ou du ministère public. Et en fin de compte, cela sert l'intérêt de trouver la vérité après un accident.

Source