Un iPhone SE 3 avec le design du XR en approche

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

3



L'iPhone SE de troisième génération d'Apple sera doté d'un design proche de celui de l'iPhone XR, mais avec Touch ID sur le côté, et sera le dernier iPhone de l'entreprise avec un écran LCD, selon le site chinois MyDrivers.

Enfin une gamme avec écran total chez Apple ?

Le rapport explique que la conception de l'iPhone SE 3 est basée sur l'iPhone XR et comprendra un lecteur d'empreintes digitales Touch ID intégré au bouton latéral, ainsi qu'un écran LCD, la puce A15 Bionic et une connectivité 5G, comme le dernier iPad mini 6 notamment. Selon les sources de MyDrivers, l'appareil devrait être le dernier iPhone avec un écran LCD, les futurs modèles passant à l'OLED ou à d'autres technologies d'affichage plus avancées.

Un concept d'iPhone SE

Cette affirmation contraste avec d'autres déclarations récentes selon lesquelles l'iPhone SE 2022 conserverait la conception du modèle actuel. L'iPhone SE 2 est calqué sur l'iPhone 8 avec un scanner Touch ID intégré au bouton principal.

Les rumeurs autour de la conception du prochain iPhone SE ont été divergeantes. Des sources fiables telles que Ming-Chi Kuo et Ross Young disant initialement que l'appareil serait équipé d'un écran de 6,1 pouces comme l'iPhone XR, mais avec un bouton latéral Touch ID. Mais depuis peu, ils sont revenus sur leurs propos en affirmant que l'iPhone SE de troisième génération aurait plutôt le même design que le modèle actuel avec un bouton classique.

Cette confusion autour de l'iPhone SE à venir peut s'expliquer par le fait que l'iPhone SE de 6,1 pouces est potentiellement le modèle de quatrième génération. Young s'attend à ce qu'un iPhone SE de quatrième génération soit lancé en 2023, doté d'un écran de 6,1 pouces et d'une caméra frontale logée dans un poinçon.

Pour finir, MyDrivers a déclaré que l'iPhone SE 3 serait lancé au printemps 2022 et commencerait avec 64 Go de stockage, le tout pour le même prix que le modèle actuel, soit 399$ ou 489€. Sauf quand l'iPhone SE est en promo !