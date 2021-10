Super Cat Tales 2 fête Halloween avec le support des iPhone 13

Il y a 1 heure

Alban Martin

C'est devenu une habitude, de nombreux jeux proposent des mises à jour saisonnières autour des fêtes les plus célèbres. Si on ne peut pas parler de tous ces titres, en revanche un bijou comme Super Cat Tales 2 mérite un article, d'autant que c'est la première mise à jour du jeu depuis un certain temps. Sorti en 2018 par le studio Neutronized, Super Cat Tales 2 a reçu trois évolutions majeures depuis. Et voici la quatrième à l'occasion d'Halloween (et donc de la Toussaint).

Découvrez la bande-annonce dédiée à Super Cat Tales 2 version Halloween :

La mise à jour comprend un nouveau mini-jeu d'Halloween où vous repoussez des hordes de zombies en utilisant l'adorable distribution de personnages de chatons du jeu et en faisant votre choix parmi 3 armes différentes : maïs bonbon, gomme à bulles ou barbe à papa. Tuer des zombies avec des bonbons n'est pas gagné d'avance...

La mise à jour majeure d'Halloween comprend donc :

Un château à défendre

Des hordes de zombies

3 nouvelles armes

La nouvelle version est aussi l'occasion de supporter les tout derniers iPhone 13.



Si vous n'avez jamais joué à un jeu Super Cat Tales auparavant, ce sont des jeux de plateforme qui ressemblent aux titres de Nintendo des années 90 en termes de qualité, mais avec un système de contrôle vraiment unique conçu spécifiquement pour les écrans tactiles. Les jeux Super Cat Tales demandent un minimum de réflexion, et c'est pour cela qu'ils ont aussi appréciés, ainsi que le côté exploration qui est assez unique.

Télécharger le jeu gratuit Super Cat Tales 2