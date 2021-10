Hertz commande 100 000 Tesla et l'action TSLA s'envole

Alban Martin

Tesla vient d'avoir une double bonne nouvelle sur le front des ventes aujourd'hui. Le loueur Hertz a commandé 100 000 véhicules électriques Tesla pour sa flotte, avec des plans pour les louer sur les principaux marchés américains et certaines parties de l'Europe à partir de novembre, selon Bloomberg. Cela marquerait la plus grande commande de véhicules électriques de tous les temps et une décision majeure de Hertz dans la location de voitures électriques. Mais ce n'est pas tout, Tesla a obtenu la première place des ventes de voitures en Europe en septembre, toutes énergies confondues.

100 000 Model 3 commandés chez Hertz

L'ordre aurait une valeur de 4,2 milliards de dollars pour la flotte (qui semble être le Model 3) selon le rapport. Il représente environ 1/10e de ce que Tesla peut actuellement produire chaque année, ce qui peut permettre à Hertz de couper l'herbe sous le pied d'autres sociétés de location. Le célèbre loueur aurait acheté des versions bien équipées, plutôt que des modèles de base, et aurait payé presque le prix catalogue complet pour chaque unité.

Les clients Hertz auront accès au réseau de superchargeurs de Tesla, et Hertz est censé également construire sa propre infrastructure de recharge. À terme, Hertz (qui possède également les marques Dollar, Thrifty et Firefly) prévoit de passer presque entièrement à l'électrique avec sa flotte d'un demi-million de véhicules.

C'est un revirement assez marqué pour Hertz, étant donné qu'il a fait faillite en 2020 et n'a refait surface qu'en juin de cette année. Il a été sauvé de la faillite par la société spécialisée Knighthead Capital Management (entre autres) pour 6 milliards de dollars. Cependant, après un grand redressement du marché, il est actuellement évalué à 11,6 milliards de dollars avant sa réintroduction au Nasdaq.

Ce n'est cependant que la moitié de la bonne nouvelle pour Tesla. La Model 3 de l'entreprise était la voiture la plus vendue en Europe en septembre avec environ 24 600 unités immatriculées, marquant la première fois qu'un véhicule électrique est en tête du classement mensuel, selon l'analyste automobile JATO. C'est aussi la première fois qu'un véhicule fabriqué en dehors de l'UE se classe premier. Les ventes de Tesla ont augmenté de 58 % par rapport à l'année dernière, et les ventes de véhicules électriques/PHEV en général ont augmenté de 23 % par rapport à 2020.

Les nouvelles sont excellentes pour Tesla et l'industrie en général, montrant que les ventes de véhicules électriques en Europe continuent de croître. Une grande partie de cela a été motivée par de généreux remboursements d'impôt et des incitations de reprises sur les véhicules à moteur à combustion interne. Cela fait que l'action TSLA s'envole et frôle les 1000$ en ce lundi 25 octobre.

Pourtant, le secteur automobile dans son ensemble a chuté en Europe et ailleurs en raison d'une pénurie mondiale de puces. Renault a récemment déclaré qu'elle produirait environ 300 000 véhicules de moins cette année en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, selon Reuters. Même Apple, qui semblait au-dessus de tout avec ses partenariats quasi exclusifs, a du mal à produire ses iPhone, iPad, Apple Watch et Mac.