Antitrust : Apple sur le point d'être poursuivi par le ministère de la Justice américaine

Il y a 4 heures

Julien Russo

Que ça soit aux États-Unis, en Europe ou en Asie, les poursuites judiciaires se multiplient à l'encontre d'Apple. Le géant californien est toujours poursuivi devant les tribunaux pour la même raison : des pratiques anticoncurrentielles. Une nouvelle affaire serait sur le point d'éclater aux États-Unis.

La situation est inquiétante pour Apple

Les histoires se répètent et pourtant Apple arrive à tenir le coup face aux différentes plaintes antitrust partout dans le monde. Cette solide défense, Apple la doit à son armée d'avocats qui travaillent à temps plein pour protéger les intérêts et l'image de l'entreprise. Cependant, les choses pourraient se compliquer comme l'affirme un récent rapport du média The Information.



Depuis maintenant plus de 2 ans, Apple fait l'objet d'une enquête approfondie et très sérieuse par le ministère de la Justice américaine. L'enquête a été lancée pendant que Donald Trump était au pouvoir et a continué une fois que l'administration Biden a pris place à la Maison-Blanche.

D'après les dernières informations obtenues de sources bien renseignées, le ministère de la Justice a demandé une accélération de l'enquête cet été, des avocats du ministère ont interrogé Apple, mais aussi énormément de clients, partenaires commerciaux et concurrents du géant californien.



L'enquête s'intéresserait essentiellement à l'iPhone et la façon dont Apple applique un contrôle strict sur son smartphone, mais aussi son OS et les services qui sont proposés (du type App Store).

Il y a de fortes chances que l'enquête qui a permis de découvrir énormément de pratiques considérées comme banales chez Apple aboutisse sur une poursuite antitrust, c'est en tout cas ce qu'affirment les personnes proches du dossier.

Il est très probable que l'enquête débouche sur une action en justice, bien que les détails soient encore en cours d'élaboration, a déclaré l'une des personnes. Le DOJ a également affecté davantage de personnel à l'enquête, a ajouté cette personne. Fin juillet, deux compagnies d'assurance ont renoncé à leur fusion à la suite d'un procès intenté par le DOJ, et certains des avocats chargés de cette affaire ont été affectés à l'enquête sur Apple, a indiqué cette personne. Les avocats du DOJ découvrent ce qu'ils pensent être des problèmes sérieux et l'enquête reste en cours, a déclaré la personne.

Pour rappel, deux autres enquêtes pour des pratiques anticoncurrentielles ont fait le buzz ces dernières années. On pense par exemple à Spotify qui s'est plaint devant la Commission européenne pour concurrence déloyale sur le marché du streaming, mais aussi à Epic Games qui a livré une véritable bataille contre la commission à 30% sur l'App Store.