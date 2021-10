T3 2021 : Facebook déclare un chiffre d'affaires de 29 milliards de dollars

À la tête du marché des réseaux sociaux et des messageries instantanées, Facebook vient une nouvelle fois de réaliser un chiffre d'affaires trimestriel impressionnant. Le groupe de Mark Zuckerberg vient d'annoncer un chiffre d'affaires en hausse de 35% des bénéfices qui affichent des indicateurs aux verts avec +17%.

Facebook est en pleine forme

Le changement de politique d'iOS 14.5 qui a introduit l'anti-suivi publicitaire pour les utilisateurs iOS et iPadOS est-il vraiment un problème pour les résultats financiers de Facebook ?

Visiblement pas du tout.

Le groupe vient de présenter aux investisseurs un chiffre d'affaires de 29 milliards de dollars et des bénéfices de 9,2 milliards de dollars. Ces résultats concernent à la fois les revenus de Facebook, d'Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp, mais aussi d'autres sources de revenus.



Dans son annonce, Facebook se félicite également de voir toujours plus d'utilisateurs qui sont actifs mensuellement et qui restent fidèles aux différents services du groupe. À l'heure actuelle, le groupe de Mark Zuckerberg a la fierté d'indiquer qu'il y a 3,6 milliards d'utilisateurs mensuels sur l'ensemble des applications (Facebook, Instagram, WhatsApp et Facebook Messenger).

L'augmentation de la fréquentation est de 6% quand on compare à la même période l'année dernière.

Le PDG de Facebook déclare dans les résultats financiers :

Nous avons fait de bons progrès ce trimestre et notre communauté continue de croître. Je suis enthousiasmé par notre feuille de route, en particulier en ce qui concerne les créateurs, le commerce et l'aide à la construction du métavers.

Quand on entre dans les détails que communique Facebook, on s'aperçoit une augmentation sur les utilisateurs actifs par jour et par mois :

Utilisateurs actifs quotidiens de Facebook : 1,93 milliard en moyenne sur le mois de septembre 2021 (+6% par rapport à la même période en 2020).

: 1,93 milliard en moyenne sur le mois de septembre 2021 (+6% par rapport à la même période en 2020). Utilisateurs actifs mensuels de Facebook : 2,91 milliards en moyenne au 30 septembre 2021 (+6% par rapport à la même période en 2020).

: 2,91 milliards en moyenne au 30 septembre 2021 (+6% par rapport à la même période en 2020). Utilisateurs actifs mensuels Facebook + les autres apps du groupe : 2,81 milliards en moyenne pour le mois de septembre 2021 (+11% par rapport à la même période en 2020)

: 2,81 milliards en moyenne pour le mois de septembre 2021 (+11% par rapport à la même période en 2020) Utilisateurs actifs mensuels de Facebook + les autres apps du groupe : 3,58 milliards au 30 septembre 2021 (+12% par rapport à la même période en 2020)

Un avenir prometteur

Facebook décrit un avenir merveilleux pour les prochaines années, le réseau social met en avant son projet Metaverse et explique avoir mis un investissement de 10 milliards de dollars sur ses bénéfices d'exploitation pour l'année en cours.

Le groupe est persuadé que la révolution Metaverse pourrait changer le quotidien de millions de personnes dans le monde.



Pour la première fois de son histoire, le réseau social présentera ses prochains résultats en deux segments séparés. D'un côté on aura tout ce qui est virtuel (les applications populaires comme Instagram, Facebook, WhatsApp...) et de l'autre, le reste des activités du groupe (vente de produits, logiciels et contenus AR/VR).

Facebook toujours dépendant de la publicité

Facebook sans la publicité, ce sont des résultats financiers similaires à ceux de Twitch. Dans les 29 milliards qu'a annoncés le groupe de Mark Zuckerberg, il y a tout de même 28,2 milliards de dollars qui proviennent des publicités présentes sur les applications pendant votre navigation. Le reste est une source de revenu liée aux ventes de produits, logiciels...



