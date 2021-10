Il est possible de noter d'autres apps d'Apple sur l'App Store

Choix stratégique ou simple envie de répondre à la demande des utilisateurs ? En un mois, Apple vient de lister pas moins de quatorze de ses applications sur l'App Store. Conséquence, il est désormais possible de critiquer ces apps ou au contraire de les encenser.

L'App Store permet de noter de nouvelles apps natives

Depuis un mois, Apple s'est lancé dans une pratique qui peut surprendre venant de la marque, à savoir noter ses applications natives sur l'App Store. Si cela avait commencé avec les applications Mail, Plans et Podcasts, d'autres viennent s'ajouter dès aujourd'hui et il y en a une flopée.

Comme le souligne le développeur Kosta Eleftheriou via Twitter, pas moins de 11 applications préinstallées supplémentaires apparaissent sur l'App Store.



Voici la liste :



Apple just added more of their built-in apps on the App Store, which you can now rate & review: 👀https://t.co/x3PoRpu80k pic.twitter.com/HylTXYOcRp — Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) October 27, 2021

Il y a deux choses à retenir de cette nouvelle pratique d'Apple. Premièrement, cela signifie qu'il est enfin possible de faire un commentaire mais surtout de noter l'une des applications de l'écosystème de la Pomme.



Dans un second temps, pourquoi ne pas imaginer qu'à l'avenir, Apple offre la possibilité de supprimer une application comme Safari afin de laisser toute la place à un autre navigateur, choisi par l'utilisateur. D'autres exemples sont envisageables étant donné qu'il serait possible de télécharger à nouveau l'app sur le store mais bon, ne rêvons pas trop...



Seul l'avenir nous donnera une réponse sur cette mise en place soudaine mais dans le fond, peut-être que c'est simplement l'une des nombreuses stratégies d'Apple pour ne pas se faire épingler devant le tribunal. Quand on y réfléchit, si Safari est désormais critiquable sur l'App Store, plus de risques de se faire attaquer par Google ou autre sur une concurrence déloyale.



Il en va de même pour toutes les autres applications. Un système de défense qui pourrait donc permettre d'éviter justement l'obligation de laisser le choix à l'utilisateur sur la suppression ou non des applications préinstallées.