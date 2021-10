iFixit déchire la chiffonnette d'Apple pour comprendre le prix de 25€

Si vous suivez régulièrement l'actualité Apple, le nom "iFixit" vous est probablement familier, il s'agit d'un groupe de passionnés d'électronique qui ouvrent les produits Apple et proposent une note de réparabilité. Chez iFixit, on a aussi entendu le coup de buzz de la chiffonnette commercialisée à 25€ sur l'Apple Store en ligne, cependant on n’a pas compris pourquoi elle est vendue aussi cher. Du coup... Pour ne pas changer les bonnes habitudes, l'équipe a décidé d'ouvrir la chiffonnette !

À l'intérieur du chiffon Apple

Quelques minutes après l'Apple Event qui a présenté les nouveaux MacBook Pro, Apple a rouvert l'Apple Store en ligne avec les nouveaux produits annoncés et en a profité pour ajouter une chiffonnette vendue à 25€.

Comme la majorité des clients, iFixit n'a pas compris pourquoi un simple chiffon était proposé à un tel prix, un tarif qui parait évidemment injustifié et particulièrement abusif.

Du coup, comme le naturel reprend toujours le dessus, iFixit a décidé de déchirer la chiffonnette pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Voici ce qu'ils ont découvert...



Les experts du démontage ont remarqué que le matériau utilisé est identique à la doublure intérieure d'une Smart Cover pour iPad. On retrouve dedans une fine couche de microfibre, la première sensation au touché fait penser à du cuir synthétique avec un soupçon de flou, cela est comparable à de l'Alcantara.

Si cela peut paraitre suffisant, iFixit a voulu aller encore plus loin dans les recherches et voir si le tarif est vraiment justifié. L'équipe a utilisé un microscope et a découvert que la qualité de la chiffonnette d'Apple est exceptionnelle comparée à un banal chiffon qu'on trouve dans le commerce...

Au microscope, la qualité supérieure du chiffon de polissage d'Apple prend vie. Sur la gauche, vous verrez un vieux chiffon de nettoyage ordinaire. Ennuyeux. À droite ? De minuscules fibres finement tissées ensemble, s'unissant pour devenir non seulement un outil de nettoyage, mais aussi un objet de beauté digne d'être nettoyé lui-même. Au milieu de la beauté, une fine ligne trace délicatement la forme du fruit fondateur de l'humanité : une pomme.

Pour être franc, on n’est toujours pas convaincu concernant le prix de 25€, mais on peut tout de même noter que le produit de nettoyage proposé par la firme de Cupertino a une qualité nettement supérieure à celle d'un chiffon lambda.



Les délais d'expédition pour la chiffonnette ont littéralement explosé aux États-Unis, mais aussi en France où il faut compter 10 à 12 semaines pour la recevoir. Visiblement, le prix élevé ne semble pas faire peur aux clients Apple qui étaient pour la plupart très nombreux à chercher le chiffon idéal pour nettoyer leurs écrans sans risquer de l'abîmer !



