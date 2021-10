Officiel : le groupe Facebook change de nom et devient "Meta"

Hier à 21:01 (Màj hier à 21:07)

Alexandre Godard

Facebook prépare son avenir et pour bien débuter, quoi de mieux qu'un nouveau nom. Si l'application Facebook garde bien son nom légendaire, le groupe dans son entièreté lui vient de s'en trouver un. Désormais, on ne dit plus "groupe Facebook" mais "Meta". Explications.

Facebook Meta

Nous l'avions annoncé il y a à peine une semaine et c'est désormais officiel, le groupe Facebook change de nom ou plutôt vient d'en trouver un. Dorénavant, lorsque vous parlerez du groupe de Mark Zuckerberg, il faudra dire Meta.

Comme expliqué dans le précédent article, l'objectif ici est de créer un nom qui regroupe toutes les activités de la société et qui centralise toutes les informations autour d'elle. Pour faire simple, c'est exactement la même chose que Google qui est situé sous le nom Alphabet.



Pour ce qui est du nom, il est loin d'être anodin. Le terme Meta (métaverse) exprime à lui seul l'avenir des technologies et donc le monde numérique de demain. Étant donné que cela fait bien longtemps que le groupe Facebook ne dirige plus qu'une simple application pour communiquer avec ses amis, ce nom prend tout son sens pour les années à venir.



L'un des domaines futuristes dans lequel se situe Facebook c'est bien évidemment la réalité virtuelle/augmentée. D'ailleurs son casque Oculus Quest 2 est l'un des plus performants du marché. L'objectif de Zuckerberg est donc très clair et d'ailleurs annoncé par lui-même, il veut que son entreprise soit maintenant considérée comme une entreprise métaverse avant d'être vu comme Facebook.



Cela risque de prendre plusieurs années avant que cela rentre dans la tête de tout le monde mais ce qui est sûr c'est que dans la tête du PDG de Facebook, c'est tout tracé.