T4 2021 : Apple annonce un chiffre d'affaires impressionnant

La firme de Cupertino vient de dévoiler les très attendus résultats du quatrième trimestre fiscal de 2021. Après une annonce peu rassurante sur l'intensité de la pénurie des puces et autres composants, Apple a-t-il su résister à l'effet négatif que provoque la crise sanitaire sur les productions d'appareils électroniques ? On le découvre tout de suite.

À la fin de chaque trimestre fiscal, Apple donne rendez-vous pour annoncer ses résultats financiers. C'est le moment idéal pour vendre du rêve aux investisseurs et faire décoller l'action AAPL. Comme nous sommes dans une période assez compliquée, Apple peut se permettre cette fois de décevoir les investisseurs, surtout après l'impressionnant trimestre réalisé précédemment où tous les indicateurs étaient aux verts. Les résultats dévoilés ce soir valent pour les mois de juillet, août et septembre 2021.

Allons directement au vif du sujet ! Le chiffre d'affaires. Durant ces trois derniers mois, Apple a gagné 83,36 milliards de dollars ! Une somme en forte hausse de 28,84% par rapport à la même période de l'année dernière.

Le bénéfice net de ce chiffre d'affaires est de 20,55 milliards de dollars contre 12,67 milliards de dollars au T4 2020, cela la représente une hausse de 62,2%.



Le chiffre d'affaires du T4 2021 est ventilé en plusieurs catégories :

Tim Cook s'est exprimé dans le rapport financier :

Cette année, nous avons lancé nos produits les plus puissants de tous les temps, des Mac alimentés par M1 à une gamme d'iPhone 13 qui établit une nouvelle norme en matière de performance et permet à nos clients de créer et de se connecter de nouvelles façons.

Nous insufflons nos valeurs dans tout ce que nous faisons - nous rapprocher de notre objectif 2030 d'être neutre en carbone tout au long de notre chaîne d'approvisionnement et tout au long du cycle de vie de nos produits, et en faisant toujours progresser notre mission de construire un avenir plus équitable.