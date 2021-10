Abandon de la connexion obligatoire via un compte Facebook sur l'Oculus Quest

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

Facebook va abandonner la connexion obligatoire avec un compte Facebook sur l'Oculus Quest. À partir de 2022, l'Oculus Quest disparaîtra pour laisser la place au Meta Quest. Il en sera donc de même pour la connexion au casque, histoire que la logique suive les propos du groupe. Bien évidemment, attendez-vous à un nouveau style de connexion avec un compte Meta ou autre.

Une obligation très controversée

Depuis hier soir, il n'y en a que pour Facebook. Il faut dire que le groupe à fait fort car il a tout déballé en une seule soirée. Le plus gros changement annoncé, c'est la création de Meta, une sorte de "nouvelle société" dirigé par Zuckerberg qui regroupe tous les produits lui appartenant mais qui permet surtout de distinguer le côté application du côté réalité virtuelle.

En parlant de réalité virtuelle, nous avons évoqué il y a quelques minutes un autre changement de nom, celui de l'Oculus Quest. Dès 2022, un coup de baguette magique viendra supprimer le mot Oculus en le remplaçant par Meta pour créer le Meta Quest.



Mais comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seul, en voici une deuxième. Depuis 2020, Facebook a mis en place un système qui oblige les utilisateurs à se connecter avec un compte FB pour profiter de tous les services du casque. Une pratique largement décriée par la majorité des joueurs, surtout après avoir eu écho des derniers scandales autour des services de Zuckerberg.



Et bien d'ici quelque temps, cette obligation sera révolue ! Toujours d'après les propos d'Andrew Bosworth, Meta travaille activement sur le sujet et promet que cette obligation sera supprimée à l'avenir. Une bonne nouvelle qui devrait ravir tout le monde.



D'un point de vue équité, cela paraît évident. Si l'objectif de ce nouveau nom Meta et donc Meta Quest pour le casque est de dissocier l'application Facebook du métaverse (l'autre secteur de l'entreprise), il n'aurait pas été très intelligent de laisser ce mode de connexion en place.



Attention tout de même, on imagine mal Facebook abandonner l'idée de récolter des données via le Meta Quest. Il se pourrait bien que la création d'un compte Meta ou quelque chose dans le même style soit mis en place. Mais si cela permet de stopper l'obligation de mélanger nos données Facebook avec nos données de joueur, c'est déjà un très bon point.