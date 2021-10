Apple s'attendait à ce que la chiffonnette à 25€ rencontre un grand succès

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

2



En ce mois d'octobre, Apple a surpris tout le monde avec un nouveau produit sur l'Apple Store en ligne. En plus des nouveaux MacBook Pro avec la puce M1 Pro et M1 Max, la firme de Cupertino a également mis en vente une chiffonnette à 25€ pour nettoyer les écrans des produits Apple sans risquer de les abîmer.

Apple savait à l'avance que ça allait bien marcher

Dans un article du New York Times, un responsable anonyme d'Apple s'est exprimé sur le fameux chiffon à 25€ qui est commercialisé depuis plus d'une semaine. Ce nouveau produit dédié au nettoyage de l'écran de l'iPhone, de l'iPad, de l'Apple Watch, du Mac... a créé une grosse polémique sur les réseaux sociaux.

Ce qui a provoqué le bad buzz, c'est le prix. Nous le savons tous, un simple chiffon coûte moins de 2 euros à produire, le vendre à 25€ revient sans surprise à profiter d'une grosse marge de bénéfice.



Selon le responsable qui s'est exprimé dans l'interview, la chiffonnette d'Apple est chère, mais elle a une conception exceptionnelle. Il explique :

Le tissu est très efficace et a été conçu pour être spécial, y compris une couleur gris clair personnalisée. Apple a déclaré que le tissu était fait d'une microfibre non tissée, mais a refusé d'élaborer.

Apple savait à l'avance que cette chiffonnette se vendrait bien et qu'elle serait rapidement en rupture de stock, la firme de Cupertino avait probablement repéré auprès de son service client les préoccupations régulières des clients concernant l'entretien des écrans de leurs produits.

À part se rapprocher de vendeurs tiers, Apple ne proposait pas de solution officielle, une situation qui ne pouvait plus durer.



En ce qui concerne le prix de 25€, Apple y a été avec un certain "culot" et ça a fonctionné. L'entreprise savait que la demande serait importante et que le risque d'un échec commercial était extrêmement faible.

Aujourd'hui, la chiffonnette d'Apple affiche des délais de livraison allant de 10 à 12 semaines, elle est en rupture de stock dans quasiment tous les Apple Store en France et aux États-Unis. Si vous souhaitez l'obtenir, il va falloir s'armer de patience !



Le responsable anonyme souligne également que la chiffonnette n'est pas un nouveau produit. Apple a juste repris le chiffon qui était inclus exclusivement avec l'écran Pro Display XDR, voyant que cela était apprécié par les clients, il était évidement malin de proposer ce chiffon en vente séparée.