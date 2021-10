Microsoft devient la première capitalisation mondiale, devant Apple !

Julien Russo

Pendant une longue période, Apple a été l'entreprise la mieux valorisée de la planète. Cependant, ce trophée dont était fier Tim Cook doit maintenant être remis à Microsoft. Grâce à sa croissance impressionnante dans les logiciels professionnels et dans le secteur du stockage en ligne, la firme de Redmond arrive à mieux faire qu'Apple.

Microsoft s'envole à la première place grâce à la pandémie

Coup de théâtre en ce 29 octobre, alors qu'Apple était l'entreprise ayant la première capitalisation mondiale pendant plusieurs mois, l'entreprise laisse sa première place à Microsoft.

En effet, la capitalisation boursière d'Apple est passée à 2 430 milliards de dollars, quand celle de Microsoft passe à 2 460 milliards de dollars.



Ce changement soudain s'explique par les excellentes performances du troisième trimestre de Microsoft, l'entreprise a profité des bienfaits du travail à distance, du stockage en ligne, mais aussi de son pôle informatique (qui prend en compte Windows, les ventes de PC, de consoles Xbox...).

Deux jours avant les résultats financiers d'Apple, Microsoft s'était fait remarquer en annonçant un bond spectaculaire de 50% de ses bénéfices trimestriels par rapport au T3 2020. Plusieurs analystes avaient compris que ce scénario pourrait se produire, la majorité ne voyait pas comment Apple pouvait mieux faire.



Ce moment historique marque la fin d'une domination permanente d'Apple, selon les données de Dow Jones Market Data, la firme de Cupertino a dominé Microsoft dès 2010 puis a rencontré une petite faiblesse le 2 juillet 2020 où la capitalisation boursière de Microsoft était repassée devant. Une situation qui n'a pas duré longtemps puisque Apple était vite revenue à la première place.

Du côté d'Apple, cette baisse à la seconde place s'explique par les résultats financiers qui sont bons, mais loin d'être à la hauteur que l'espérait les investisseurs. Tim Cook a expliqué hier que ce n'était pas la demande qui s'était réduite, mais que cela était dû plutôt une impossibilité de suivre le rythme de production initialement fixé. Le CEO a expliqué que sur les mois de juillet, août et septembre 2021, Apple a perdu 6 milliards de dollars sur son chiffre d'affaires, la crise sanitaire et la pénurie de puces en sont les causes principales.



Dans le reste du classement des meilleures capitalisations boursières dans le monde, on retrouve Aramco à 2 010 milliards de dollars, suivi d'Alphabet (la maison mère de Google) à 1 940 milliards de dollars et enfin Amazon qui affiche 1 940 milliards de dollars de capitalisation boursière.



Cette situation peut basculer à tout moment, n'oublions pas que le quatrième trimestre de 2021 est le meilleur de l'année pour Apple, c'est celui où l'entreprise réalise le plus d'expéditions de ses produits grâce au Black Friday et surtout à Noël.

La firme de Cupertino pourra rapidement reprendre le dessus, sous la condition que la pénurie de puces et de composants ne vient pas tout gâcher encore une fois...