Project Cars GO : les moteurs se couperont le 30 novembre prochain

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Seulement 7 mois après son lancement officiel, voilà que GAMEVIL et Slightly Mad Studios coupent déjà les moteurs du jeu Project Cars GO. Pourtant, le jeu était très attendu des joueurs avec un développement tumultueux de plus de deux ans.



Une annonce brutale, sans réelles explications de la part des développeurs, qui témoigne d'un marché mobile complexe. Il ne vous reste plus qu'un mois pour profiter du jeu, car après le 30 novembre, les serveurs seront coupés.

Project Cars GO ferme ses portes 7 mois après son lancement

En mai 2018, le célèbre studio GAMEVIL (Zenonia, HEIR OF LIGHT...) et les développeurs de Slightly Mad Studios (Need for Speed, Test Drive, Project Cars) ont annoncé un partenariat pour donner vie à un projet : l'adaptation de Project Cars sur nos mobiles.



Du nom de Project Cars GO, le développement du jeu a connu quelques couacs, contraignant les développeurs à reporter le jeu plusieurs fois. À peine 7 mois après son lancement mondial, Project Cars GO fermera définitivement ses portes le 30 novembre. Les joueurs qui auront dépensé de l'argent dans la monnaie du jeu et qui n'auront pas été utilisés à cette date pourront se faire rembourser.