Bons plans iOS : The House of da Vinci, The Chronos Principle, Super ToDos

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir



Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment The House of da Vinci, The Chronos Principle, Super ToDos. L'occasion d'économiser 21€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Easy Sum (App, iPhone / iPad, v2.0.10, 27 Mo, iOS 10.3, DejaWorks LTD) passe de 0,99 € à gratuit. Easy Sum fournit un moyen simple d'obtenir la somme d'une liste. C'est idéal pour créer des factures, des listes de courses et tout ce qui nécessite une valeur totale. Chaque élément de la liste peut inclure une description et une valeur.



Continuez à ajouter des éléments et Easy Sum continuera à mettre à jour le total. Les entrées peuvent contenir d'autres calculs, y compris la multiplication et la division. Ils peuvent également être compressés pour économiser de l'espace, et activés et désactivés pour comparer différents résultats.



Les + : Les bons comptes font les bons amis Télécharger l'app gratuite Easy Sum





Mirror (App, iPhone / iPad, v2.1.3, 1 Mo, iOS 13.0, Alexandru Firtulescu) passe de 0,99 € à gratuit. Si vous cherchez à ajouter du style à vos posts Instagram ou à donner de la fantaisie à vos autres profils de médias sociaux, Mirror pourrait bien faire l'affaire pour vous.



Personnalisez vos idées et voyez ce que votre esprit créatif peut inventer. Créez facilement des effets miroir sur vos différentes photos !



Laissez Mirror faire le travail difficile pendant que vous vous contentez de trouver le design...



Les + : Simple et efficace Télécharger l'app gratuite Mirror





Super ToDos (App, iPhone / iPad, v7.2, 7 Mo, iOS 14.0, Howlin Interactive, Inc.) passe de 4,99 € à gratuit. Super ToDo's est un moyen puissant et rapide d’organiser toutes les listes et tâches de votre vie.



Il offre une synchronisation avec iCloud afin que vos listes soient disponibles sur tous vos appareils: iPhone, iPad et même Apple Watch lors de l'utilisation de la connectivité cellulaire.



Il prend également en charge les fonctionnalités les plus modernes d'iOS, notamment le glisser-déposer, Siri, les extensions de partage Safari, le widget Aujourd'hui, les rappels basés sur la localisation et l'heure, les raccourcis Siri, etc.



Les + : Très complet Télécharger l'app gratuite Super ToDos





Jeux gratuits iOS :

Mystery of Fortune 2 (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.057, 99 Mo, iOS 8.0, Dotomchi Games Inc.) passe de 2,99 € à gratuit. Mystery of Fortune 2 est le 8ème épisode de la saga Fortune Chronicle, un S-RPG en temps réel qui apporte quelques nouveautés.



Un nouveau système macro permet de mieux gérer les combats et sa stratégie. De même, on peut changer un personnage de classe et ainsi acquérir plus de talents et diversifier ses coups par la suite.



Enfin, il y a 85 donjons et 14 pays à découvrir dans ce RPG / action temps réel très proche de FF Tactics.



Les + : Très bonne durée de vie

Joliment réalisé Télécharger le jeu gratuit Mystery of Fortune 2





The Chronos Principle (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.2, 61 Mo, iOS 8.0, Logisk Studio Inc.) passe de 1,99 € à gratuit. The Chronos Principle est un voyage époustouflant à travers une série d'énigmes complexes qui explorent le concept de la manipulation du temps.



Plongez-vous dans une atmosphère sereine et profitez de cette expérience hallucinante.



Fonctionnalités: 77 casse-tête conçus à la main

Une atmosphère calme et relaxante

Voyage dans le temps et divers autres mécanismes Télécharger le jeu gratuit The Chronos Principle





SkeleSword (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0, 72 Mo, iOS 11.0, i4islam) passe de 0,99 € à gratuit. Incarnez un squelette avec une grande épée dans ce jeu de plateforme difficile. Utilisez les touches fléchées pour vous déplacer en balançant votre épée.



Votre mission est de ramener les âmes perdues dans le vide auquel elles appartiennent. Le jeu est facile à apprendre mais difficile à maîtriser.



Les + : Si vous êtes à la recherche d'un challenge Télécharger le jeu gratuit SkeleSword





Promotions iOS :

Dungeon Maker : Dark Lord (Jeu, Stratégie / Cartes, iPhone / iPad, v1.11.21, 1,5 Go, iOS 9.0, GameCoaster) passe de 4,99 € à 1,99 €. Préparez-vous à la bataille - une foule de héros sont sur le point d'envahir votre territoire !



Construisez des pièges dans votre donjon, invoquez des monstres, découvrez des reliques avec un pouvoir mystérieux et protégez votre royaume contre les héros venus vous attaquer.



Les + : Si vous aimez les jeux de donjons Télécharger Dungeon Maker : Dark Lord à 1,99 €





Hyperforma (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.39, 280 Mo, iOS 10.0, Fedor Danilov) passe de 4,99 € à 1,99 €. La civilisation du passé a disparu en laissant des villes vides et le Réseau Ancien. Dans 256 ans un explorateur sans nom descend dans sa profondeur froide.



Vous allez traverser un cyberspace infini et vide qui est inspiré par des oeuvres de William Gibson, Dan Simmons et Peter Watts.



Plongez dans le Réseau Ancien et découvrez les secrets de la civilisation disparue.



Les + : Le scénario

Hyperforma est un jeu premium sans publicité intégrée et achats. Profitez de l'immersion dans une sci-fi histoire fascinante avec un gameplay dynamique et une atmosphère fantastique.



PRIX



Best Mobile Game (Casual Connect London 2018)

Indie Prize Grand Prix (GTP Ind...

Mise à jour : Dans cette version :

- Correctifs mineurs de bugs.

Nous mettons tout en œuvre pour rendre le jeu encore plus fantastique ! Si vous remarquez un bug ou un problème de traduction, veuillez nous en faire part à l'adresse : welcome@nordunit.com Télécharger Hyperforma à 1,99 €