Apple publie tvOS 15.1.1 pour les Apple TV

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Une semaine après la sortie de tvOS 15.1, Apple déploie aujourd'hui tvOS 15.1.1 auprès des utilisateurs d'Apple TV. Il s'agit évidemment d'une version corrective pour les box de la firme.

tvOS 15.1.1 est arrivé !

Apple a donc déployé tvOS 15.1 en version finale la semaine dernière, apportant une poignée de nouvelles fonctionnalités intéressantes, y compris SharePlay, des mises à niveau pour la compatibilité HomePod, et plus encore. La sortie d'aujourd'hui de tvOS 15.1.1 apporte des corrections et améliorations pour ces fonctionnalités, tandis qu'Apple teste actuellement tvOS 15.2 en version bêta avec d'autres améliorations.

Le numéro de build pour la mise à jour d'aujourd'hui est 19J581, mais Apple n'a fourni aucune note de version avec des détails sur ce qui est nouveau ou modifié. La mise à jour se concentre probablement sur les corrections mineures de bugs sous le capot et l'amélioration des performances.

Vous pouvez mettre à jour votre Apple TV vers tvOS 15.1.1 en vous dirigeant vers l'application Réglages, en choisissant Système, puis en choisissant Mise à jour logicielle. Les modèles éligibles sont les Apple TV HD, Apple TV 4K 2017 et Apple TV 4K 2021.





Si vous trouvez des changements, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires.