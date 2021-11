NEO 2045 s'offre un thème Halloween et des cadeaux avec un code promo

Il y a 7 heures

Medhi Naitmazi

Les petits et grands peuvent maintenant faire le plein de friandises avec l'événement d'Halloween de NEO 2045. Jusqu'au 10 novembre, les joueurs du MMO parfaitement adapté aux enfants peuvent s'attendre à des tonnes de délices effrayants, de sensations fortes et de trésor avec un code promo spécial pour cette saison pas comme les autres.



NEO 2045 : un code promo pour Halloween

Dans le MMO de science-fiction NEO 2045 de VR Realms, les joueurs de tous âges peuvent faire l'expérience d'un "bonbon ou un sort" virtuel avec un butin spécial via le code promo SPOOKY21, qui peut être utilisé sur la page des codes promotionnels du jeu. Pendant l'événement d'Halloween, vous pouvez également habiller votre avatar et le personnaliser avec des cosmétiques sur le thème de l'Halloween, ainsi que vos animaux de compagnie et vos mods pour vos drones.

Pendant ce temps, le Neo central est l'endroit idéal pour participer aux festivités de la soirée Interghoulactic. Vous pouvez profiter des talents musicaux du DJ, ainsi que combattre les fantômes qui se baladent dans les royaumes des joueurs tout en vous associant à vos amis en ligne. Le royaume hanté, en particulier, vous permet d'explorer un château à thème et une forêt labyrinthe pour jouer attaquer des zombies avec des amis.

Recrutez vos copains et explorez l'immense NEOVERS. Terraformez et construisez, faites équipe avec vos amis, combattez dans l'arène multijoueur ou en eSports, adoptez et entraînez des animaux et des drones, et bien plus encore !

Pour ceux qui ne connaitraient pas ce jeu, NEO 2045 est une vaste expérience MMO pour les joueurs de tous âges, mais surtout adapté aux enfants en fournissant un lieu d'action de science-fiction particulièrement sûr grâce à un tableau de bord dédié aux parents. Il propose divers royaumes dans l'immense Neovers qui mettent en évidence une grande variété de modes de jeu pour tout le monde, ainsi que des mini-jeux uniques. Les joueurs peuvent également se délecter d'une communauté sociale immersive dans les royaumes des forêts, de l'Arctique, du désert et de l'océan, ou libérer leur artiste intérieur tout en formant des paysages dans des royaumes individuels. Une sorte de Minecraft pour enfants qui ajoute même des arènes de combat avec la possibilité de participer à des ligues eSport... si les parents ont autorisé cette fonctionnalité.



Regardez la vidéo trailer spécial Halloween :

NEO 2045 est disponible en téléchargement sur l'App Store et sur le Google Play Store en tant que jeu gratuit avec des achats intégrés. Un très bon titre à découvrir si ce n'est pas déjà le cas.

Télécharger le jeu gratuit NEO 2045