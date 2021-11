Apple arrête la commercialisation des Powerbeats, Beats Solo Pro et Beats EP

Apple a présenté hier après-midi une nouvelle paire d'écouteurs sans fil baptisée Beats Fit Pro, cette bonne nouvelle s'est accompagnée d'un changement dans le catalogue des produits Beats, plusieurs produits ont disparu sans que personne soit prévenu ou ne comprenne pourquoi !

Il est toujours possible de les trouver chez les revendeurs, mais ne comptez plus sur l'Apple Store en ligne pour en acheter.

La firme de Cupertino vient d'exclure plusieurs produits Beats de sa boutique : les Powerbeats, Beats Solo Pro et les écouteurs supra-auriculaires Beats EP.

Présent depuis plusieurs années, Apple les a tous retirés du jour au lendemain, sans prévenir et sans donner d'explications à la plus grande surprise des consommateurs qui prévoyaient peut-être de les acheter.

Ce retrait ne peut pas être une erreur puisqu'il intervient après une longue période de disponibilité et une mise à jour de la gamme Beats avec l'introduction des Beats Fit Pro.

À l'heure actuelle, Apple continue de proposer sur son Apple Store en ligne :

