Apple arrête de signer iOS 15.0.2

Hier à 20:46 (Màj hier à 20:46)

Guillaume Gabriel

Apple vient une nouvelle fois de frapper : un mois après l'arrêt de la signature d'iOS 15, puis deux semaines après celle d'iOS 15.0.1, c'est au tour d'iOS 15.0.2 d'être concerné. En d'autres termes, les utilisateurs qui ont mis à jour leurs appareils vers iOS 15.1 ne peuvent plus rétrograder vers iOS 15.0.2.

Le downgrade et la restauration sont donc bloqués pour cette version, ce qui pouvait paraitre embêtant à la grande époque du jailbreak, mais qui l'est beaucoup moins désormais.

Apple bloque le downgrade d'iOS 15.1 vers des versions antérieures

Le 11 octobre dernier, nous avions la possibilité de mettre à jour nos iPhone vers la version 15.0.2. Cette mise à jour apportait notamment des corrections pour les AirTags qui pourraient ne pas apparaître dans l'onglet Find My Items et une correction pour CarPlay.



Depuis, la Pomme a passé un nouveau cap en proposant iOS 15.1, permettant la résurrection de SharePlay dans FaceTime, apportait le codec vidéo ProRes pour les utilisateurs de l'iPhone 13 Pro et de l'iPhone 13 Pro Max, et ajoutait un commutateur pour activer/désactiver la macrophotographie.



Comme dit plus haut, l'arrêt de la signature pour des mises à jour était une mesure de lutte contre le jailbreak, mais permet également aux utilisateurs de revenir en arrière dans le cas où ils font face à des bugs majeurs.