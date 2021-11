L'iPad sera rare à Noël, Apple privilégie la production d'iPhone 13

Malheureusement, cela signifie que les clients devront attendre plus longtemps pour recevoir leurs nouvel iPad. L'estimation de livraison pour certains modèles d'iPad comme l' iPad Mini 6 ou l' iPad Pro M1 a déjà glissé à la mi-décembre sur le site d'Apple. Lundi, Apple a ajouté un message sur son site Web recommandant aux clients de "faire des achats anticipés" pour que leurs commandes soient livrées avant les fêtes.

Alors que les Amériques et l'Europe se remettent de la pandémie de coronavirus, la demande pour les derniers produits d'Apple a considérablement augmenté. Cependant, même si l'iPhone est la priorité numéro un d'Apple, les ventes d'iPad ont également été robustes cette année avec 40,3 millions d'unités expédiées jusqu'en septembre.

Concrètement, on parle d'une baisse de 50 % de la production d'iPad, tout comme la production d'anciens modèles d'iPhone pour donner la priorité à la gamme d'iPhone 13. Comme ces appareils partagent certains des composants, ils sont tous réaffectés vers les derniers iPhones.

Sur la base de sources familières avec la question, le Nikkei Asia affirme qu'Apple "a fortement réduit" la production d'iPad pour s'assurer qu'il y aura suffisamment de composants pour la production des différents iPhone 13. De cette façon, l'entreprise espère faire face à la demande d'iPhone, qui reste toujours plus forte que celle des tablettes de la marque.

Apple a finalement été touchée par la pénurie mondiale de puces, tout comme plusieurs autres entreprises, ce qui a entraîné des stocks réduits sur des nouveaux produits comme l'iPhone 13 et l'Apple Watch Series 7. Pour mieux préparer les fêtes, Apple réduirait la production d'iPad pour réaffecter des composants à l'iPhone.

