Un nouveau chargeur à domicile universel signé Tesla

Chargez votre véhicule électrique à la maison avec le connecteur mural J1772 Gen 2, une solution de recharge à domicile pratique pour les propriétaires de véhicules électriques. Il suffit de le brancher pendant la nuit et de le recharger pendant votre sommeil

Voilà qui devrait ravir les heureux propriétaires américains d'une voiture électrique : Tesla commercialise un nouveau chargeur à domicile universel du nom de J1772 Gen 2 Wall Connector. Pour entrer dans le détail, celui-ci utilise une prise J1772 et peut fournir jusqu'à 9,6 kW en puissance de sortie.

