Tesla teste l'ouverture de ses Superchargers aux Pays-Bas

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Comme promis plus tôt cette année, Tesla ouvre l'accès à son réseau de Superchargeurs aux autres constructeurs automobiles. À partir d'aujourd'hui, l'entreprise ouvre 10 sites aux Pays-Bas aux véhicules électriques non Tesla dans le cadre d'un programme pilote. Si vous vivez dans le pays et que vous avez installé l'application Tesla sur votre téléphone (version 4.2.3 ou ultérieure), vous pouvez les utiliser pour recharger votre voiture. Les stations sont situées à Sassenheim, Apeldoorn Oost, Meerkerk, Hengelo, Tilburg, Duiven, Breukelen, Naarden, Eemnes et Zwolle.

Des superchargers en priorité pour les clients Tesla

La seule chose à noter à propos du programme de test, c'est qu'il n'est ouvert qu'aux conducteurs de véhicules électriques qui vivent aux Pays-Bas. Cependant, si vous conduisez un véhicule Tesla et que vous visitez le pays, vous pouvez recharger votre voiture comme d'habitude aux gares. Ensuite, l'ouverture à plus grande échelle dépendra de la congestion dans les stations.

La société a déclaré :

Les sites futurs ne seront ouverts aux véhicules non Tesla que s'il y a une capacité disponible.

Lundi, l'entreprise a également mis en vente un chargeur de maison non Tesla. Le programme pilote et le chargeur sont tous deux un signe que Tesla cherche au-delà de son écosystème pour augmenter ses revenus. Cela dit, il faudra peut-être un certain temps avant que nous ne voyions le constructeur automobile ouvrir ses bornes de recharge dans d'autres pays comme aux États-Unis où celles-ci utilisent un connecteur propriétaire.



