Zoom va bientôt inclure des publicités pour les utilisateurs gratuits (en cours de test)

Il y a 1 heure

Julien Russo

Grâce au travail à distance et aux étudiants qui suivent les cours depuis leur domicile, Zoom est devenu un poids lourd sur l'App Store et le Google Play Store. Si l'application de visioconférence n'a pas de mal à attirer les nouveaux utilisateurs, pour les revenus financiers, c'est une autre histoire... Zoom souhaite générer plus d'argent et cela pourrait passer par les publicités !

Les publicités sont en cours de test

Zoom propose différents abonnements pour utiliser son application, vous avez le basique qui est gratuit (mais qui rend inaccessibles plusieurs fonctionnalités parfois essentielles), l'abonnement Pro à 14,99$/mois, le Business à 19,99$/mois et la formule Entreprise à 17,99$/mois.

Sans grande surprise, une grande majorité des utilisateurs profitent des visioconférences avec l'abonnement gratuit, après tout pourquoi payer quand le minimum convient pour l'activité professionnelle ?



À l'heure actuelle, les utilisateurs gratuits ne rapportent rien pour Zoom, c'est pour cela que l'entreprise cherche à récupérer un revenu auprès des utilisateurs qui ne choisissent pas de formules payantes.

Nous sommes ravis aujourd'hui de déployer un programme de publicité pilote qui, selon nous, nous permettra de soutenir l'investissement et de continuer à fournir aux utilisateurs de Basic gratuits l'accès à notre plate-forme robuste.

L'idée pour apporter une nouvelle rémunération pourrait s'appuyer sur un système d'affichage de publicités.

Zoom chercherait à imposer des contenus promotionnels à des endroits stratégiques à la fin de la discussion. Il est pour l'instant hors de question d'afficher des publicités pendant les visioconférences, le but n'étant pas de gêner les utilisateurs gratuits et qu'ils partent ailleurs.



Pour le moment, Zoom est actuellement dans une phase de test et souhaite voir comment les utilisateurs qui participent au test réagissent face à cette modification (déjà présente dans la politique de confidentialité du service).

Zoom précise bien que les audios, vidéos, fichiers et messages partagés dans une discussion entre deux utilisateurs ne seront jamais utilisés à des fins de marketing, de promotion ou de publicité de tiers.



Source

