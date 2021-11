iPhone 13 : un remplacement d'écran peut endommager le Face ID (iFixit)

L'expert du démontage iFixit vient de faire une révélation surprenante, en analysant de près le remplacement d'un écran d'iPhone 13, les spécialistes se sont rendu compte que cette procédure endommageait le capteur de reconnaissance faciale. Ne croyant pas ce qu'ils voyaient, ils ont réitéré à plusieurs reprises le remplacement d'écran et à chaque fois le problème s'est produit.

À chaque sortie de nouvel iPhone, iFixit s'occupe de vérifier à quel point le nouveau smartphone est verrouillé par Apple pour les réparations. Pour les iPhone 13, iFixit a fait une découverte choquante qui est peut-être volontaire de la part d'Apple !

En effet, remplacer l'écran d'un iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ou iPhone 13 Pro Max endommage le capteur Face ID, pour faire simple, il devient complètement inutilisable une fois que le nouvel écran est installé.



À chaque fois que les experts changeaient l'écran, le message suivant apparaissait toujours sur l'écran de l'iPhone : "Impossible d'activer Face ID sur cet iPhone".

Les spécialistes iFixit expliquent qu'il est désormais impossible de changer l'écran soi-même en suivant un tutoriel sur YouTube, puisque maintenant il est indispensable d'avoir un microscope et des outils de microsoudures, des accessoires que la plupart des personnes n'ont pas chez elles...

Avec la désactivation du Face ID lors du remplacement de l'écran, Apple supprime l'une des réparations les plus populaires chez les réparateurs indépendants. iFixit ne pense pas que ce changement soit une coïncidence ou une erreur d'Apple, au contraire la firme de Cupertino suit les mêmes restrictions qui avaient été appliquées dans le passé par rapport au Touch ID.

Le rapport explique :

Techniquement, oui : l'échec de Face ID pourrait être un bug matériel très spécifique pour l'un des composants les plus couramment remplacés, un bug qui, d'une manière ou d'une autre, est passé à travers les tests, n'a pas été corrigé dans une mise à jour logicielle majeure, et se trouve juste bloquer le type de réparation indépendante dont la société ne profite pas.



Il est plus probable, cependant, qu'il s'agisse d'une stratégie, et non d'un oubli. Cette situation rend AppleCare indispensable pour les iPhone les plus récents, à moins que vous ne sachiez que votre atelier de réparation local est prêt à relever le défi. Ou bien vous prévoyez simplement de ne jamais laisser tomber votre téléphone.