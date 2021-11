Un iPhone X avec port USB-C à vendre à 85 000$ sur eBay

Alban Martin

Un ingénieur robotique consterné par l'absence d'un iPhone USB-C a décidé de prendre les choses en main en fabriquant un - et l'a maintenant mis en vente. Au moment de cet article, eBay liste cet iPhone USB-C à 85 000 $. Un prix incroyable pour un modèle datant de 4 ans et qui présente quelques désavantages.

Le plus cher des iPhone est en vente

Ken Pillonel a modifié le mois dernier un iPhone X pour remplacer le port Lightning par un port USB-C entièrement fonctionnel :

C'est bon. J'ai enfin construit le premier iPhone au monde avec un port USB Type-C. Il prend en charge la charge et les transferts de données. La première partie portait sur la mise en œuvre de l'électronique. Ensuite, l'étape suivante a été de rétroconcevoir le connecteur Apple C94 et de fabriquer mon propre circuit imprimé avec un port USB-C femelle. Ensuite, les schémas du projet ont été définis et testés et l'objectif final était de le placer à l'intérieur de l'iPhone !

Il est présenté comme le premier iPhone USB-C au monde, et il pourrait bien rester le seul existant. Bien qu'Apple ait adopté l'USB-C pour les MacBook et les iPad, elle n'a pas encore fait de même pour les iPhone - et il n'est pas certain qu'elle le fera un jour.

Depuis 2016, l'Union européenne a intensifié la pression sur Apple pour passer à l'USB-C - mais cela ne s'est toujours pas produit. Il semble maintenant de plus en plus possible qu'Apple passe directement de Lightning à un iPhone sans port.

Pillonel n'a pas donné trop de détails à l'époque, mais a ensuite mis en ligne une vidéo tutorielle détaillée pour tous ceux qui veulent suivre ses traces :

La vidéo de près de 14 minutes montre des détails sur la façon dont quelqu'un peut modifier le connecteur d'un iPhone. Pillonel a essentiellement créé un adaptateur Lightning vers USB-C si miniaturisé qu'il pouvait tenir à l'intérieur de l'iPhone. Bien sûr, dans la vie réelle, les choses sont beaucoup plus complexes qu'elles n'y paraît. Une partie du processus nécessite de modifier la puce C94 d'Apple, qui est utilisée pour gérer l'alimentation entrant dans l'appareil et pour identifier les câbles et accessoires Lightning certifiés.

Si c'est légèrement au-dessus de vos compétences en électronique, vous pourriez toujours acheter celui qu'il a déjà fabriqué. Il le met en vente sur eBay, et au moment d'écrire ces lignes, les enchères étaient déjà à plus de 85 000 $.

Vous voudrez peut-être également noter les conditions de vente quelque peu particulières :

Vous ne restaurerez, ne mettrez pas à jour ou n'effacerez pas cet iPhone

Vous ne l'utiliserez pas comme téléphone quotidien

Vous ne l'ouvrirez pas

Je vous garantis que le téléphone fonctionnera lorsque vous le recevrez, mais si vous ne suivez pas les directives susmentionnées, vous serez seul. Donc, fondamentalement, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, mais n'attendez rien de moi si vous cassez quelque chose. Ce n'est qu'un prototype.

Qui place une enchère ?