Une petite promo sur l'iPhone 13 mini

Il y a 23 min

Medhi Naitmazi

1



L'iPhone 13 mini est le plus petit des modèles 2021 du côté d'Apple. Si le prix est également le plus bas de la gamme, reste qu'il reste tout de même haut perché pour une grande partie des clients. Affiché à 809€ avec 128 Go de stockage, l'iPhone 13 mini n'est pas donné.



Mais les premières promotions commencent à arriver avec notamment -5% chez Rakuten ou encore chez RueDuCommerce.

Un super petit smartphone Apple à prix réduit

C'est un iPhone 13 mini sans surprise mais qui reste un solide candidat pour toutes les personnes aimant les téléphones compacts et ultra performant. Réactif, avec une capacité de stockage doublée, un appareil photo amélioré (merci le mode cinématique), un écran plus lumineux et une autonomie en hausse, l'iPhone 13 mini est un excellent smartphone. Il suffit de faire une croix sur le 120 Hz des iPhone 13 Pro et sur le téléobjectif du module photo. Pour une grande partie des clients, ces deux différences ne justifient pas un écart de 350€ avec l'iPhone 13 Pro.



Nous l'avions testé dès sa sortie, et même comparé à l'iPhone 12. N'hésitez pas à consulter ces deux articles pour vous faire une idée précise. Mais soyons clairs, si vous avez un iPhone plus ancien que l'iPhone 12, vous pouvez foncer sur l'iPhone 13.

Bien évidemment, quand le prix diminue comme c'est le cas avec les promotions qu'on a dégotées, l'iPhone 13 mini est encore plus savoureux.



Au lieu de 809€, vous pouvez l'avoir :



Qui a commandé un iPhone 13 mini parmi vous ? Dites-nous pourquoi ce modèle plutôt qu'un autre.