The Impossible Game 2 : le jeu de plateforme va faire son retour sur iOS

Il y a 31 min (Màj il y a 30 min)

Corentin Ruffin

Dans les années 2000, nous avons pu faire la connaissance avec un nouveau genre qui a cartonné dans le monde entier : celui du jeu de plateforme de précision, avec une difficulté extrême. Parmi eux, un certain The Impossible Game (v1.7.0, 14 Mo, iOS 8.0) a beaucoup fait parler de lui, et a notamment rendu fou des milliers de joueurs.

Pourtant, le concept pouvait paraître simple : une seule commande permettant de faire sauter notre carré orange au-dessus des blocs, des piques et des trous. La belle nouvelle (ou mauvaise, selon certains traumatisés), c'est que le second opus s'apprête à voir le jour, plus de dix ans plus tard.



Le trailer de The Impossible Game 2 :

The Impossible Game revient avec un second opus

C'est donc officiel, 12 ans après, le développeur Fluke Games annonce le retour de son excellent jeu de plateforme - casse-tête du nom de The Impossible Game. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, le concept reste exactement le même, toujours aussi "simple", mais avec une nette amélioration visuelle.



De plus, le contenu semble bien plus conséquent puisqu'en plus du mode un joueur, on retrouve un multijoueur en ligne sous la forme d'un mode de course de type bataille royale à 60 joueurs. Les plus créatifs d'entre vous auront également la possibilité de retrouver un éditeur de niveaux complet !



Pour le moment, pas de date de sortie officielle, mais le développeur propose actuellement un test d'accès anticipé sur son site web officiel.