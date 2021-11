52Audio a démonté les AirPods 3 : même look mais grandes différences

Si on avait pu penser qu'avec les nouveaux iPhone 12, la nouvelle Apple Watch, les nouveaux iPad Air et les nouveaux Mac, les clients Apple seraient ruinés, ce n'est pas du tout le cas ! Le...

Après leur absence remarquée lors de l'événement Apple de septembre, les AirPods de troisième génération devraient être dévoilés lors de l'événement dédié au Mac et...

Si vous êtes en possession des AirPods Pro ou d'un AirPods Max, cette nouvelle devrait vous rassurer. Grâce à iOS 15 et le dernier firmware 4A400 des AirPods, il est enfin possible de tracer ses...

Apple cherche à diversifier géographiquement sa chaîne d'approvisionnement depuis un certain temps, avec notamment le transfert de la production de la gamme AirPods au...

Les contrefaçons ont une particularité, elles sont omniprésentes sur internet et surtout sur les réseaux sociaux. Cette technique permet d'attirer toujours plus de monde et d'acquérir une...