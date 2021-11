Les revenus de Peloton en chute à cause d'Apple

Peloton est une application sportive ultra-populaire et possède des millions d'adhérents. Cependant, les derniers résultats trimestriels ne sont pas bons et l'une des raisons principales selon l'entreprise, c'est l'anti-suivi publicitaire d'Apple en place depuis iOS 14.5.

Peloton perd des sous à cause des méthodes d'Apple !

La société Peloton qui dispose d'une application sur l'App Store vient de publier ses résultats pour le premier trimestre fiscal 2022 et visiblement, elle n'est pas très contente. Pour rappel, Peloton est une application qui a pour but de vous aider lors de vos exercices sportifs, un peu comme ce que propose Fitness+ d'Apple.



Peloton a déclaré un chiffre d'affaires de 805 millions de dollars contre 810 initialement attendus. De plus, la perte par action en bourse a chuté de 1.25 $ alors que le chiffre annoncé au départ était plutôt aux alentours des 1.07 $. Cela représente une perte totale supplémentaire de 376 millions de dollars.

Vous l'aurez compris, le groupe n'a pas atteint les objectifs fixés au départ et forcément, cela agace un peu en interne. Même si ce n'est sûrement pas la seule raison, les dirigeants pointent du doigt le nouveau système anti-suivi publicitaire d'Apple qui a pour but de protéger ses utilisateurs.



Un système qui semble redoutablement efficace, car ce n'est pas la première société à s'en plaindre. Selon leurs propos, ce système empêcherait Peloton de gagner plus d'abonnés qu'elle n'en gagne actuellement. Pour être précis, c'est le service Peloton Digital qui serait le plus touché et c'est justement dommageable car c'est celui qui attire le plus d'abonnés au global.



Comme expliqué plus haut, Peloton n'est pas la première entreprise à se plaindre de cela. Snapchat, Twiter, Facebook... ont déjà exprimé leur mécontentement. Avec ce système, Peloton touche beaucoup moins de personnes lorsque la société fait de la publicité pour son service digital et c'est forcément sur les finances que cela se fait ressentir.